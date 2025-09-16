Прослухати матеріал
За месяц цены на акции Kyivstar Group на Nasdaq подешевели более чем на 7%. Дешевле всего акция компании стоила $9,92, дороже всего – $16,48. Удалось ли инвесторам заработать на этом?
Акции Kyivstar Group, в которую входит крупнейший телеком-оператор Украины, начали торговаться на американской фондовой бирже Nasdaq месяц назад – 15 августа. С того времени цена бумаг с тикером KYIV снизилась на 7,3%.
Сразу после выхода на биржу акции компании подорожали с $12,5 до $13–14, но кратковременный рост на старте сменился снижением до уровня около $11. Торги 15 сентября закрылись на отметке $10,68 за акцию.
