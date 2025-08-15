В первый раз украинская компания вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq. 15 августа начались торги по акциям «Киевстара». Удачен ли это момент для телеком-компаний на рынке? Заинтересует ли украинская компания инвесторов? И как купить ее акции из Украины?

Акции Kyivstar Group крупнейшего телеком-оператора Украины «Киевстара» появились на американской бирже Nasdaq, сообщила 15 августа компания. Ее материнская компания Veon уже имеет предварительные заявки от институциональных инвесторов на $52 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее агентство сообщало о планах компании привлечь $50–200 млн. В комментарии Forbes Ukraine 13 июля президент «Киевстара» Александр Комаров сказал, что рассматривает вывод на Nasdaq до 20% акций, Veon продолжит владеть мажоритарным пакетом. «$50 млн – минимально необходимое условие. Все остальное – это ситуация на бирже», – сказал Комаров.