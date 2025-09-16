За місяць ціни на акції Kyivstar Group на Nasdaq здешевшали на понад 7%. Найдешевше акція компанії коштувала $9,92, найдорожче – $16,48. Чи вдалося інвесторам заробити на цьому?

Акції Kyivstar Group, до якої входить найбільший телеком-оператор України, почали торгуватися на американській фондовій біржі Nasdaq місяць тому – 15 серпня. ​З того часу ціна паперів з тикером KYIV знизилась на 7,3%.

Одразу після виходу на біржу акції компанії здорожчали – з $12,5 до $13-14, але короткочасне зростання на старті змінилося зниженням до рівня близько $11. Торги 15 вересня закрилися на позначці $10,68 за акцію.