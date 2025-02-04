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«Если зарплата на предприятии 8000 грн, какая может быть помощь». Заместитель главы ОП Микита – о теневой экономике, дотациях регионам, запуске аэропорта и остановке USAID. Интервью

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

13 хв читання

Віктор Микита, заступник голови ОП, регіони /надано Офіс Президента/Євген Оборевич

Виктор Микита, заместитель главы ОП Фото надано Офіс Президента/Євген Оборевич

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Виктор Микита причастен к более чем десятку различных направлений: от энергетики до изменений в налоговой. Но главный фокус – регионы. При каких условиях в Ужгороде запустят аэропорт, отказались ли в ОП от планов построить 1 ГВт газовой генерации, возобновились ли местные бюджеты после перераспределения «военного НДФЛ» и как на регионы влияют новые подходы к бронированию?

Переход Виктора Микиты в Офис президента совпал с увольнениями двух других заместителей Андрея Ермака – Ростислава Шурмы и Алексея Кулебы, назначенного вице-премьером.

Кроме регионов, которыми занимался Кулеба, Микита отвечает за ряд других направлений. В зоне его ответственности – экономика, энергетика, социальная политика, пенсии, дотации и т.д. «Пока работаем так, а далее посмотрим, насколько я буду справляться», – говорит Микита.

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