«Если зарплата на предприятии 8000 грн, какая может быть помощь». Заместитель главы ОП Микита – о теневой экономике, дотациях регионам, запуске аэропорта и остановке USAID. Интервью

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Виктор Микита причастен к более чем десятку различных направлений: от энергетики до изменений в налоговой. Но главный фокус – регионы. При каких условиях в Ужгороде запустят аэропорт, отказались ли в ОП от планов построить 1 ГВт газовой генерации, возобновились ли местные бюджеты после перераспределения «военного НДФЛ» и как на регионы влияют новые подходы к бронированию?