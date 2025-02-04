«Если зарплата на предприятии 8000 грн, какая может быть помощь». Заместитель главы ОП Микита – о теневой экономике, дотациях регионам, запуске аэропорта и остановке USAID. Интервью

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Виктор Микита причастен к более чем десятку различных направлений: от энергетики до изменений в налоговой. Но главный фокус – регионы. При каких условиях в Ужгороде запустят аэропорт, отказались ли в ОП от планов построить 1 ГВт газовой генерации, возобновились ли местные бюджеты после перераспределения «военного НДФЛ» и как на регионы влияют новые подходы к бронированию?
Переход Виктора Микиты в Офис президента совпал с увольнениями двух других заместителей Андрея Ермака – Ростислава Шурмы и Алексея Кулебы, назначенного вице-премьером.
Кроме регионов, которыми занимался Кулеба, Микита отвечает за ряд других направлений. В зоне его ответственности – экономика, энергетика, социальная политика, пенсии, дотации и т.д. «Пока работаем так, а далее посмотрим, насколько я буду справляться», – говорит Микита.
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