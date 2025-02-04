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«Якщо зарплата на підприємстві 8000 грн, яка може бути допомога». Заступник голови ОП Микита – про тіньову економіку, дотації регіонам, запуск аеропорта та USAID. Інтервʼю

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

13 хв читання

Віктор Микита, заступник голови ОП, регіони /надано Офіс Президента/Євген Оборевич

Віктор Микита, заступник голови ОП Фото надано Офіс Президента/Євген Оборевич

Заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита дотичний до понад десятка різних напрямів: від енергетики до змін у податковій. Але головний фокус – регіони. За яких умов в Ужгороді запустять аеропорт, чи відмовились в ОП від планів побудувати 1 ГВт газової генерації, чи відновились місцеві бюджети після перерозподілу «військового ПДФО» та як на регіони впливають нові підходи до бронювання?

Перехід Віктора Микити до Офісу президента збігся зі звільненнями двох інших заступників Андрія Єрмака – Ростислава Шурми та Олексія Кулеби, якого призначили віцепремʼєром.

Окрім регіонів, якими опікувався Кулеба, Микита відповідає за низку інших напрямів. У зоні його відповідальності – економіка, енергетика, соціальна політика, пенсії, дотації тощо. «Поки працюємо так, а далі подивимось, наскільки справлятимусь», – каже Микита. 

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