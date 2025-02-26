Sign it now! Соглашение о недрах: о чем на самом деле договорились Украина и США. Инсайдеры объясняют пять проблемных пунктов

Forbes Ukraine поговорил с тремя топ-чиновниками, участвовавшими в подготовке соглашения о недрах. Разбор пяти наиболее проблемных фактов этого соглашения

Украина и США близки к согласованию соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления, так называемого соглашения о недрах. Его финальная версия (на день 26 февраля) есть в распоряжении Forbes Ukraine.

За последние недели документ радикально менялся, по меньшей мере, трижды, говорит собеседник Forbes, приобщенный к его разработке. Украинская команда вела переговоры о соглашении с разными представителями от американского правительства – от спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога до министра торговли США Говарда Лютника и министра финансов Скотта Бессента.