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Sign it now! Соглашение о недрах: о чем на самом деле договорились Украина и США. Инсайдеры объясняют пять проблемных пунктов

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

США, Україна, надра /Getty Images

Соглашение о недрах: о чем на самом деле договорились Украина и США Фото Getty Images

Forbes Ukraine поговорил с тремя топ-чиновниками, участвовавшими в подготовке соглашения о недрах. Разбор пяти наиболее проблемных фактов этого соглашения

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Украина и США близки к согласованию соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления, так называемого соглашения о недрах. Его финальная версия (на день 26 февраля) есть в распоряжении Forbes Ukraine.

За последние недели документ радикально менялся, по меньшей мере, трижды, говорит собеседник Forbes, приобщенный к его разработке. Украинская команда вела переговоры о соглашении с разными представителями от американского правительства – от спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога до министра торговли США Говарда Лютника и министра финансов Скотта Бессента.

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