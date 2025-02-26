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Sign it now! Угода про надра: про що насправді домовилися Україна і США. Інсайдери пояснюють пʼять проблемних пунктів

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

США, Україна, надра /Getty Images

Угода про надра: про що насправді домовилися Україна і США. Фото Getty Images

Forbes Ukraine поговорив з трьома топпосадовцями, які брали участь у підготовці «угоди про надра». Розбір пʼяти найбільш проблемних фактів цієї угоди.

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Україна та США близькі до погодження угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови, так званої «угоди про надра». Його фінальна версія (на день 26 лютого) є у розпорядженні Forbes Ukraine.

За останні тижні документ радикально змінювався щонайменше тричі, каже співрозмовник Forbes долучений до його розробки. Українська команда вела перемовини про угоду з різними представниками від американського уряду – від спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога до міністра торгівлі США Говарда Лютніка та міністра фінансів Скотта Бессента. 

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