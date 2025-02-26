Sign it now! Угода про надра: про що насправді домовилися Україна і США. Інсайдери пояснюють пʼять проблемних пунктів

Forbes Ukraine поговорив з трьома топпосадовцями, які брали участь у підготовці «угоди про надра». Розбір пʼяти найбільш проблемних фактів цієї угоди.

Україна та США близькі до погодження угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови, так званої «угоди про надра». Його фінальна версія (на день 26 лютого) є у розпорядженні Forbes Ukraine.

За останні тижні документ радикально змінювався щонайменше тричі, каже співрозмовник Forbes долучений до його розробки. Українська команда вела перемовини про угоду з різними представниками від американського уряду – від спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога до міністра торгівлі США Говарда Лютніка та міністра фінансів Скотта Бессента.