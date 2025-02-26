Уряд погодив підписання угоди зі США про копалини

Кабінет міністрів ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що у результаті переговорів ця угода стала «значно кращою», вона не містить положення про борг і передбачає спільне володіння фондом.

Ключові факти

«У результаті підписання угоди Україна отримає подвійну вигоду – ми залучаємо американські інвестиції та технології у відбудову України, та накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українців», – сказав він.

За його словами, уряд схвалив рішення, необхідні для підписання угоди.

Угода матиме шість ключових позицій:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн. Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців. В угоді враховані наші зобовʼязання в межах євроінтеграційного процесу, тобто жодних протиріч і суперечностей з євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Новина оновлюється…

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

США опираються включенню гарантій безпеки до угоди про надра, повідомило 24 лютого джерело CNN. За словами українського джерела, знайомого з перебігом переговорів, остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси було представлено Вашингтону. Джерело повідомило, що «найбільш проблемні пункти виключені з проєкту, проте американська сторона всіляко чинить опір включенню до документа гарантій безпеки».

25 лютого Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, писало видання Financial Times з посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра.