«Женщины готовы работать за мужчин, но у них есть условия». CEO robota.ua Валерий Решетняк о росте зарплат в 2025 году, глобальной нехватке кадров и важных бонусах

В 2024 году 8% компаний в Украине не повышали зарплату сотрудникам. Почти 6% не сделают этого и в 2025-м, а еще примерно четверть – в раздумьях. Однако в 71% компаний в следующем году зарплаты вырастут. Как именно и сколько платить талантам, на Саммите СЕО 2024 рассказал гендиректор сервиса robota.ua Валерий Решетняк .

Главные тезисы презентации, сокращены и отредактированы для ясности.

Нехватка рабочей силы – не только в Украине

Почти во всех странах мира безработица в 2024 году сокращается по сравнению со средними данными еще с 2000 года. Исключение – Люксембург, Чили, Швеция и Эстония.

Самые низкие показатели безработицы в Норвегии, Швеции, Японии – около 2%.

Нехватка рабочей силы – глобальный вызов. Ведущие экономики мира, в том числе США и Германия, системно испытывают дефицит кадров. В США не хватает 2 млн работников, в Германии – полмиллиона.