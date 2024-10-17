Нехватка сотрудников стала ключевым препятствием для ведения бизнеса – ИЭИ

В сентябре у украинских предприятий сохранились оптимистичные ожидания на следующие три и шесть месяцев, а планы на два года несколько улучшились на фоне существенного роста спроса на продукцию. Нехватка сотрудников стала ключевым препятствием для ведения бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, который ИЭИ провел в сентябре среди 473 промышленных предприятий.

Ключевые факты

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в сентябре улучшился до 0,12 (почти июльский уровень) по сравнению с 0,08 в августе, которые были минимальным уровнем более года (шкала от «-1» до «+1»). Значение ИВДА возросло для всех предприятий, независимо от размера, однако показатель микропредприятий остался самым низким с отрицательным значением.

Общему положительному тренду способствовал рост с 28,3% до 30% доли предприятий, которые сообщили об улучшении их деловой активности по сравнению с прошлым годом, и уменьшение с 20,6% до 18% доли предприятий, деловая активность которых ухудшилась.

Беспокойство у исследователей ИЭИ вызвало то, что доля предприятий, работающих менее чем на 25% мощности, растет уже несколько месяцев подряд и достигла 18% в сентябре после 15% в августе и 4% в июле.

Шестимесячные ожидания бизнеса относительно финансово-экономической ситуации на своих предприятиях остаются положительными, а для общеэкономической среды положительные ожидания даже несколько улучшились.

Ожидания двухлетней перспективы незначительно увеличились с 0,13 до 0,15, поскольку доля ожидающих роста в этот период за сентябрь возросла всего на 1 п.п. – до 19,1%.

Значительно улучшился спрос на продукцию бизнеса. В сентябре портфель заказов вырос по сравнению с августом и достиг своего наибольшего среднего значения – 7,9 месяца – за весь период опроса.

«Это произошло главным образом за счет увеличения доли предприятий, имеющих долгосрочные заказы на год и более. Сейчас это 22% опрошенных, в то время как в марте их было 5-7%. Это очень положительная тенденция», – подчеркнула исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

Доля бизнесов, которые жаловались на нехватку рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников, в сентябре несущественно уменьшилась с рекордных 63% до 61%. Однако эта проблема стала главной для бизнеса. «Впервые за время проведения опроса с мая 2022-го нехватка рабочей силы стала в нашем списке проблемой №1, ограничивающей ведение бизнеса в Украине», – сообщила Кузякив.

Одновременно бизнесу становится все труднее искать квалифицированных работников. Об этой проблеме заявили 55,1% предпринимателей, что является очередным рекордом. Неквалифицированный персонал им найти проще, но это вызывает трудности у 39,2% опрошенных.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey от ИЭИ принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины.

Контекст

В сентябре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) от НБУ вырос до 48,7 с 48,4 в августе. Для сравнения в сентябре прошлого года ИОДА составил 50,1, превысив нейтральный уровень.

Улучшению ожиданий бизнеса в сентябре способствовал ряд факторов, в том числе оживление внутреннего спроса, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и дорог, стабильная работа морского коридора и прочее. Продолжали сдерживать деловую активность обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на горючее.