«Жінки готові працювати за чоловіків, але мають умови». CEO robota.ua Валерій Решетняк про зростання зарплат у 2025 році, глобальний брак кадрів і важливі бонуси

У 2024 році 8% компаній в Україні не підвищували зарплати співробітникам. Майже 6% не зроблять цього й у 2025-му, а ще приблизно чверть – у роздумах. Однак у 71% компаній наступного року зарплати зростуть. Як саме і скільки платити талантам, на Саміті СЕО 2024 розповів гендиректор сервісу robota.ua Валерій Решетняк .

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Брак робочої сили – не тільки в Україні

Майже в усіх країнах світу безробіття у 2024 році скорочується у порівнянні із середніми даними ще з 2000 року. Виняток – Люксембург, Чилі, Швеція та Естонія.

Найнижчі показники безробіття у Норвегії, Швеції, Японії – близько 2%. Найвищі – в Іспанії із часткою незайнятих людей 12,3%, Греції – 10,2%, Чилі та Туреччині – по 8,7%.

Брак робочої сили – глобальний виклик. Провідні економіки світу, зокрема США та Німеччина, системно відчувають дефіцит кадрів. У США не вистачає 2 млн працівників, у Німеччині – пів мільйона.