Найти $10 млрд. Украине не хватает средств в 2026 году. Международные партнеры настаивают на повышении налогов, правительство – против. Есть ли другие источники?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

Бюджет, дефіцит, МВФ /Иллюстрация Александра Карасева

Украине не хватает средств в 2026 году. Фото Иллюстрация Александра Карасева

В следующем году правительство столкнется с дефицитом бюджета по меньшей мере в $10 млрд. Международный валютный фонд (МВФ) побуждает Кабмин повысить налоги для покрытия нехватки средств. Представители правительства не готовы к такому шагу и рассчитывают на помощь Евросоюза. Хватит ли ресурсов, чтобы закрыть очередную дыру в бюджете?

У Украины есть $35 млрд подтвержденного внешнего финансирования на 2026 год из $45 млрд необходимых. После выборов в США у Украины нет гарантий финансовой поддержки – Дональд Трамп заявляет, что помощь не будет бесплатной.

Пока на счета украинского правительства поступает помощь от США, согласованная с предыдущим президентом Джо Байденом – по программе ERA, которая фиксируется из замороженных активов РФ. Но в 2026 году только ее не хватит.

