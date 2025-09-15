Прослухати матеріал
В следующем году правительство столкнется с дефицитом бюджета по меньшей мере в $10 млрд. Международный валютный фонд (МВФ) побуждает Кабмин повысить налоги для покрытия нехватки средств. Представители правительства не готовы к такому шагу и рассчитывают на помощь Евросоюза. Хватит ли ресурсов, чтобы закрыть очередную дыру в бюджете?
У Украины есть $35 млрд подтвержденного внешнего финансирования на 2026 год из $45 млрд необходимых. После выборов в США у Украины нет гарантий финансовой поддержки – Дональд Трамп заявляет, что помощь не будет бесплатной.
Пока на счета украинского правительства поступает помощь от США, согласованная с предыдущим президентом Джо Байденом – по программе ERA, которая фиксируется из замороженных активов РФ. Но в 2026 году только ее не хватит.
