Наступного року уряд зіткнеться з дефіцитом бюджету у щонайменше $10 млрд. Міжнародний валютний фонд (МВФ) спонукає Кабмін підвищити податки для покриття нестачі коштів. Представники уряду не готові на такий крок й розраховують на допомогу Євросоюзу. Чи вистачить ресурсів аби закрити чергову діру у бюджеті?

Україна має $35 млрд підтвердженого зовнішнього фінансування на 2026 рік з $45 млрд потрібних. Після виборів у США Україна не має гарантій фінансової підтримки – Дональд Трамп заявляє, що допомога не буде безкоштовною.

Поки на рахунки українського уряду надходить допомога від США, погоджена ще попереднім президентом Джо Байденом – за програмою ERA, яка фіксується з заморожених активів РФ. Але у 2026 році лише її – не вистачить.