Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:00 хвилин
Наступного року уряд зіткнеться з дефіцитом бюджету у щонайменше $10 млрд. Міжнародний валютний фонд (МВФ) спонукає Кабмін підвищити податки для покриття нестачі коштів. Представники уряду не готові на такий крок й розраховують на допомогу Євросоюзу. Чи вистачить ресурсів аби закрити чергову діру у бюджеті?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Україна має $35 млрд підтвердженого зовнішнього фінансування на 2026 рік з $45 млрд потрібних. Після виборів у США Україна не має гарантій фінансової підтримки – Дональд Трамп заявляє, що допомога не буде безкоштовною.
Поки на рахунки українського уряду надходить допомога від США, погоджена ще попереднім президентом Джо Байденом – за програмою ERA, яка фіксується з заморожених активів РФ. Але у 2026 році лише її – не вистачить.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.