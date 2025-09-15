Підписка від 49 грн
Знайти $10 млрд. Україні бракує коштів у 2026 році. Міжнародні партнери наполягають на підвищенні податків, уряд – проти. Чи є інші джерела?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Бюджет, дефіцит, МВФ /Ілюстрація Олександра Карасьова

Україні бракує коштів у 2026 році. Фото Ілюстрація Олександра Карасьова

Наступного року уряд зіткнеться з дефіцитом бюджету у щонайменше $10 млрд. Міжнародний валютний фонд (МВФ) спонукає Кабмін підвищити податки для покриття нестачі коштів. Представники уряду не готові на такий крок й розраховують на допомогу Євросоюзу. Чи вистачить ресурсів аби закрити чергову діру у бюджеті?

Україна має $35 млрд підтвердженого зовнішнього фінансування на 2026 рік з $45 млрд потрібних. Після виборів у США Україна не має гарантій фінансової підтримки – Дональд Трамп заявляє, що допомога не буде безкоштовною.

Поки на рахунки українського уряду надходить допомога від США, погоджена ще попереднім президентом Джо Байденом – за програмою ERA, яка фіксується з заморожених активів РФ. Але у 2026 році лише її – не вистачить.  

