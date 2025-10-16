Акции компании Nestlé подскочили почти на 9% после объявления о планах сократить 16 000 рабочих мест, направленных на повышение операционной эффективности компании под руководством нового генерального директора Филиппа Навратиля. Об этом пишет CNBC 16 октября.

Подробности

Для повышения операционной эффективности Nestlé планирует сократить 12 000 офисных должностей и еще 4000 рабочих мест в течение следующих двух лет. Эти меры являются частью стратегии нового генерального директора Филиппа Навратиля, стремящегося ускорить восстановление компании после турбулентного года.

Рост акций Nestlé также оказал положительное влияние на европейский сектор продуктов питания и напитков, который в четверг вырос более чем на 3,3%.

Компания сообщила о лучшем, чем ожидалось, органическом росте продаж в третьем квартале на уровне 4,3%, несмотря на неопределенность потребительского рынка, вызванную тарифами в США и ростом цен на сырье, такое как какао и кофейные зерна. Реальный внутренний рост (RIG) вернулся к положительному значению на уровне 1,5%, что стало возможным благодаря инвестициям в рост и более легким сравнением с предыдущими периодами.

Nestlé ускоряет программу экономии расходов с 2,5 млрд до 3 млрд швейцарских франков ($3,14 млрд) до 2027 года, сосредотачиваясь на успешных направлениях бизнеса и реструктуризации более слабых. Бизнес в Китае снижает органический рост на 80 базисных пунктов и RIG – на 40. Новое руководство разрабатывает план трансформации.

Аналитики положительно оценили результаты третьего квартала, но акции упали на 40% от пика 2021 года и на 9% в год. Новые лидеры, Навратиль и Пабло Исла, должны восстановить доверие инвесторов, ожидающих четких планов по продажам, бизнесу в Китае, водному и витаминному сегментам и доли в L'Oréal (20%). Навратиль отметил ускорение роста и приоритизации перспективных направлений.

Контекст

Предыдущий генеральный директор Лоран Фрейкс был вынужден покинуть пост из-за скандала, связанного со служебным романом, а глава совета директоров Пол Бульке досрочно ушел в отставку под давлением акционеров. Это стало уже вторым изменением CEO менее чем за год, что вызвало беспокойство инвесторов и повлекло за собой падение акций компании.