Швейцарський харчовий гігант Nestlé звільнив генерального директора Лорана Фрекса через службовий роман із підлеглою. Це вже друга зміна CEO менш ніж за рік, що викликало занепокоєння інвесторів і спричинило падіння акцій компанії на 1,9% на премаркеті, пише Reuters .

Деталі

Фрекс, який пропрацював у Nestlé 39 років, був усунутий із посади після розслідування, що підтвердило порушення ним корпоративного кодексу. Він не отримає жодного вихідного пакета, повідомила компанія.

Новим CEO став 45-річний Філіпп Навратіл, якого вважають «зіркою, що сходить» у структурі Nestlé.

Звільнення Фрекса відбулося лише через рік після відставки його попередника Марка Шнайдера та всього за кілька місяців після оголошення головою ради директорів Полем Бульке планів залишити посаду у 2026 році.

Це означає одну з найбільш турбулентних фаз за 159-річну історію Nestlé, відомої своєю управлінською стабільністю, зазначило агентство.

Аналітики JPMorgan зазначають, що друга за рік зміна керівництва без ретельного пошуку наступника посилює невизначеність навколо майбутньої стратегії компанії. Вони вважають, що новий CEO буде обмежений рамками плану реструктуризації, розпочатого Фрексом.

Експерти Kepler Cheuvreux очікують тиск на акції Nestlé найближчим часом, адже компанія втрачає «легендарну стабільність», коли керівники працювали десятиліттями й згодом переходили до ради директорів. «Це не у стилі Nestlé – міняти двох CEO за рік», – наголосив аналітик Джон Кокс.

Контекст

Призначення Фрекса минулого року не зупинило негативних тенденцій: акції Nestlé за час його керівництва подешевшали ще на 17%. За останні п’ять років вони втратили майже третину вартості, що різко контрастує з показниками європейських конкурентів.

У липні компанія запустила перегляд бізнесу з виробництва вітамінів, який може призвести до продажу окремих брендів через слабкі результати першого півріччя.

За результатами першого півріччя Nestlé продемонструвала зростання продажів на 2,9%. Цей показник перевищив середній прогноз аналітиків на рівні 2,8%. Водночас реальне внутрішнє зростання склало лише 0,2%, що нижче очікувань аналітиків (0,4%). Такий результат відображає зниження попиту, спричинене реакцією споживачів на підвищення цін.

Загальний обсяг продажів зменшився на 1,8% і склав 44,2 млрд швейцарських франків, що не відповідає прогнозам аналітиків у 44,6 млрд франків. Основною причиною цього стало зміцнення швейцарського франка, яке негативно вплинуло на результати на 4,7%.