Nestlé инвестировала 900 млн грн в свои фабрики в Украине в 2024 году и увеличила экспорт на 76%

Компания Nestlé в Украине в 2024 году инвестировала в три своих фабрики более 900 млн грн, что повысило эффективность производства. Об этом сообщает пресс-служба Nestlé в Украине.

Ключевые факты

Компания инвестировала в безопасность сотрудников, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, обучение и развитие работников.

Благодаря инвестициям Nestlé в Украине в 2024 году увеличила объем экспорта на 76% по сравнению с 2023-м, а в гривневом эквиваленте – на 128%. Компания экспортирует в 28 стран.

В 2025 году компания планирует открыть новую фабрику в Смолыгове на Волыни, которая сейчас находится на финальном этапе строительства. 80% продукции, производимой на этой фабрике, будет экспортироваться в страны ЕС, отмечают в компании.

Рынок FMCG в Украине в 2024-м вырос на чуть менее 10%, в том числе за счет объемов, говорит генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли. «Наши объемы выросли в пределах 7-8%», – добавляет он.

Контекст

Компания Nestlé намерена инвестировать совокупно 9,5 млрд грн в 2025 году в свою коммерческую деятельность в Украине. Для продвижения потребительских товаров в украинских торговых сетях планируется потратить 8 млрд грн. Дополнительно, около 1,5 млрд грн, Nestlé инвестирует в улучшение состояния заводов компании.

Компания уже на шесть месяцев задерживается с открытием нового завода в Волынской области из-за постоянных воздушных тревог, нехватки строителей и рабочей силы, отмечал Алессандро Дзанелли. Однако компания все равно планирует запустить его в марте 2025 года, добавлял он.

Nestlé прогнозирует дефицит электроэнергии летом, что заставит покупателей скорректировать поведение закупок, в частности уменьшить объемы приобретенного товара за один раз. Из-за инфляции в Украине около 55% покупок совершается по акционным ценам, говорил Дзанелли. Соответственно, ритейлеры для генерирования потока посетителей побуждают производителей проводить больше рекламных кампаний, отмечал он.