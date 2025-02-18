Nestlé инвестировала 900 млн грн в свои фабрики в Украине в 2024 году и увеличила экспорт на 76%

Компания Nestlé в Украине в 2024 году инвестировала в три своих фабрики более 900 млн грн, что повысило эффективность производства. Об этом сообщает пресс-служба Nestlé в Украине.
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Ключевые факты
- Компания инвестировала в безопасность сотрудников, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, обучение и развитие работников.
- Благодаря инвестициям Nestlé в Украине в 2024 году увеличила объем экспорта на 76% по сравнению с 2023-м, а в гривневом эквиваленте – на 128%. Компания экспортирует в 28 стран.
- В 2025 году компания планирует открыть новую фабрику в Смолыгове на Волыни, которая сейчас находится на финальном этапе строительства. 80% продукции, производимой на этой фабрике, будет экспортироваться в страны ЕС, отмечают в компании.
- Рынок FMCG в Украине в 2024-м вырос на чуть менее 10%, в том числе за счет объемов, говорит генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли. «Наши объемы выросли в пределах 7-8%», – добавляет он.
Контекст
Компания Nestlé намерена инвестировать совокупно 9,5 млрд грн в 2025 году в свою коммерческую деятельность в Украине. Для продвижения потребительских товаров в украинских торговых сетях планируется потратить 8 млрд грн. Дополнительно, около 1,5 млрд грн, Nestlé инвестирует в улучшение состояния заводов компании.
Компания уже на шесть месяцев задерживается с открытием нового завода в Волынской области из-за постоянных воздушных тревог, нехватки строителей и рабочей силы, отмечал Алессандро Дзанелли. Однако компания все равно планирует запустить его в марте 2025 года, добавлял он.
Nestlé прогнозирует дефицит электроэнергии летом, что заставит покупателей скорректировать поведение закупок, в частности уменьшить объемы приобретенного товара за один раз. Из-за инфляции в Украине около 55% покупок совершается по акционным ценам, говорил Дзанелли. Соответственно, ритейлеры для генерирования потока посетителей побуждают производителей проводить больше рекламных кампаний, отмечал он.
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