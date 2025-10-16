Акції компанії Nestlé підскочили майже на 9% після оголошення про плани скоротити 16 000 робочих місць, спрямовані на підвищення операційної ефективності компанії під керівництвом нового генерального директора Філіппа Навратіля. Про це пише CNBC 16 жовтня.

Деталі

Для підвищення операційної ефективності Nestlé планує скоротити 12 000 офісних посад і ще 4000 робочих місць протягом наступних двох років. Ці заходи є частиною стратегії нового генерального директора Філіппа Навратіля, який прагне прискорити відновлення компанії після турбулентного року.

Зростання акцій Nestlé також позитивно вплинуло на європейський сектор продуктів харчування та напоїв, який у четвер зріс більш ніж на 3,3%.

Компанія повідомила про кращий, ніж очікувалося, органічний ріст продажів у третьому кварталі на рівні 4,3%, попри невизначеність споживчого ринку, спричинену тарифами в США та зростанням цін на сировину, таку як какао та кавові зерна. Реальний внутрішній ріст (RIG) повернувся до позитивного значення на рівні 1,5%, що стало можливим завдяки інвестиціям у зростання та легшим порівнянням з попередніми періодами.

Nestlé прискорює програму економії витрат із 2,5 млрд до 3 млрд швейцарських франків ($3,14 млрд) до 2027 року, зосереджуючись на успішних напрямах бізнесу та реструктуризації слабших. Бізнес у Китаї знижує органічний ріст на 80 базисних пунктів і RIG – на 40. Нове керівництво розробляє план трансформації.

Аналітики позитивно оцінили результати третього кварталу, але акції впали на 40% від піку 2021 року та на 9% за рік. Нові лідери, Навратіль і Пабло Ісла, мають відновити довіру інвесторів, які чекають чітких планів щодо продажів, бізнесу в Китаї, водного та вітамінного сегментів і частки в L’Oréal (20%). Навратіль наголосив на прискоренні зростання та пріоритизації перспективних напрямів.

Контекст

Попередній генеральний директор Лоран Фрейкс був змушений залишити посаду через скандал, пов’язаний зі службовим романом, а голова ради директорів Пол Бульке достроково пішов у відставку під тиском акціонерів. Це стало вже другою зміною CEO менш ніж за рік, що викликало занепокоєння інвесторів і спричинило падіння акцій компанії.