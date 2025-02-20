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Продюсеры Джеймса Бонда отдали контроль над франшизой Amazon

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, которые десятилетиями определяли судьбу франшизы, передают свои полномочия /Getty Images

Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, которые десятилетиями определяли судьбу франшизы, передают свои полномочия Фото Getty Images

Amazon MGM Studios получила полный творческий контроль над культовой серией о Джеймсе Бонде. Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, десятилетиями определявшие судьбу франшизы, передают свои полномочия. Об этом пишет The New York Times.

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Подробности

  • Согласно соглашению, они учредили совместное предприятие по управлению правами на интеллектуальную собственность бондианы. Хотя все трое – Уилсон, Брокколи и Amazon MGM Studios – остаются совладельцами, ключевые творческие решения теперь будет принимать студия.
  • Майкл Уилсон заявил о намерении уйти с продюсерской работы, а Барбара Брокколи хочет сосредоточиться на других проектах.
  • «Вся моя жизнь была посвящена сохранению наследия, которое мы с Майклом унаследовали от моего отца, Альберта Брокколи. Я имела честь сотрудничать с четырьмя талантливыми актерами в роли Бонда и с тысячами выдающихся профессионалов киноиндустрии. После завершения «007: Не время умирать» и ухода Майкла я испытываю необходимость сосредоточиться на новых проектах», – заявила Брокколи.

Контекст

Приобретение студии MGM компанией Amazon в 2022 году за $8,5 млрд принесло ей права на огромный каталог из более чем 4000 фильмов и 17 000 телешоу, включая всю серию о Джеймсе Бонде.

Последний фильм франшизы, «007: Не время умирать», стал 25-м по счету и завершил эру Дэниела Крейга в роли агента 007. Вышедшая в 2021 году лента собрала $775 млн в мировом прокате. Пока нет официальной информации о следующем фильме бондианы.

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