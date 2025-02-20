Целить в Жеваго – попасть в BlackRock. ГБР хочет национализировать половину Полтавского ГОКа. Что не так с этим решением?

ГБР и Министерство юстиции планируют национализировать 49,5% Полтавского ГОКа, крупнейшего актива Ferrexpo. Самый крупный собственник – бизнесмен Константин Жеваго, против которого 12 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции. Статистика не в пользу Жеваго. В прошлом году Высший антикоррупционный суд удовлетворил 85% исков Минюста о национализации. Сколько стоит Полтавский ГОК, каков риск его национализации и в чем причина конфликта власти и Жеваго?