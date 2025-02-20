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Целить в Жеваго – попасть в BlackRock. ГБР хочет национализировать половину Полтавского ГОКа. Что не так с этим решением?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Костянтин Жеваго /JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

В прошлом году Высший антикоррупционный суд удовлетворил 85% исков Минюста о национализации Фото JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

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ГБР и Министерство юстиции планируют национализировать 49,5% Полтавского ГОКа, крупнейшего актива Ferrexpo. Самый крупный собственник – бизнесмен Константин Жеваго, против которого 12 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции. Статистика не в пользу Жеваго. В прошлом году Высший антикоррупционный суд удовлетворил 85% исков Минюста о национализации. Сколько стоит Полтавский ГОК, каков риск его национализации и в чем причина конфликта власти и Жеваго?

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Государственное бюро расследований хочет национализировать корпоративные права 49,5% Полтавского ГОКа вместе с активами комбината. Министерство юстиции готовит иск в Высший антикоррупционный суд, говорится в сообщении ГБР.

Правоохранители не объясняют причину национализации и почему речь идет именно о 49,5% корпоративных прав комбината. В пресс-службе Ferrexpo также не предоставили комментарий на момент публикации материала.

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