Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Amazon придбав права на серію фільмів про Джеймса Бонда

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Продюсери Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, які десятиліттями визначали долю франшизи, передають свої повноваження /Getty Images

Продюсери Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, які десятиліттями визначали долю франшизи, передають свої повноваження Фото Getty Images

Amazon MGM Studios отримала повний творчий контроль над культовою серією про Джеймса Бонда. Продюсери Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, які десятиліттями визначали долю франшизи, передають свої повноваження. Про це пише The New York Times.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Деталі 

  • Згідно з угодою, вони заснували спільне підприємство для управління правами на інтелектуальну власність бондіани. Хоча всі троє – Вілсон, Брокколі та Amazon MGM Studios – залишаються співвласниками, ключові творчі рішення відтепер ухвалюватиме студія.
  • Майкл Г. Вілсон, заявив про намір піти з продюсерської роботи, а Барбара Брокколі хоче зосередитися на інших проєктах. 
  • «Усе моє життя було присвячене збереженню спадщини, яку ми з Майклом успадкували від мого батька, Альберта Каббі Брокколі. Я мала честь співпрацювати з чотирма талановитими акторами в ролі Бонда та з тисячами видатних професіоналів кіноіндустрії. Після завершення «007: Не час помирати» та відходу Майкла я відчуваю потребу зосередитися на нових проєктах», – заявила Брокколі. 

Контекст 

Придбання студії MGM компанією Amazon у 2022 році за $8,5 млрд принесло їй права на величезний каталог із понад 4000 фільмів і 17 000 телешоу, включно з усією серією про Джеймса Бонда.

Останній фільм франшизи, «007: Не час помирати», став 25-м за рахунком і завершив еру Денієла Крейґа в ролі агента 007. Стрічка, що вийшла у 2021 році, зібрала $775 млн у світовому прокаті. Наразі немає офіційної інформації про наступний фільм бондіани.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні