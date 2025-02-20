Amazon придбав права на серію фільмів про Джеймса Бонда

Amazon MGM Studios отримала повний творчий контроль над культовою серією про Джеймса Бонда. Продюсери Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, які десятиліттями визначали долю франшизи, передають свої повноваження. Про це пише The New York Times .

Деталі

Згідно з угодою, вони заснували спільне підприємство для управління правами на інтелектуальну власність бондіани. Хоча всі троє – Вілсон, Брокколі та Amazon MGM Studios – залишаються співвласниками, ключові творчі рішення відтепер ухвалюватиме студія.

Майкл Г. Вілсон, заявив про намір піти з продюсерської роботи, а Барбара Брокколі хоче зосередитися на інших проєктах.

«Усе моє життя було присвячене збереженню спадщини, яку ми з Майклом успадкували від мого батька, Альберта Каббі Брокколі. Я мала честь співпрацювати з чотирма талановитими акторами в ролі Бонда та з тисячами видатних професіоналів кіноіндустрії. Після завершення «007: Не час помирати» та відходу Майкла я відчуваю потребу зосередитися на нових проєктах», – заявила Брокколі.

Контекст

Придбання студії MGM компанією Amazon у 2022 році за $8,5 млрд принесло їй права на величезний каталог із понад 4000 фільмів і 17 000 телешоу, включно з усією серією про Джеймса Бонда.

Останній фільм франшизи, «007: Не час помирати», став 25-м за рахунком і завершив еру Денієла Крейґа в ролі агента 007. Стрічка, що вийшла у 2021 році, зібрала $775 млн у світовому прокаті. Наразі немає офіційної інформації про наступний фільм бондіани.