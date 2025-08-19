Компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), Американской торговой палаты (ACC) и Федерации работодателей Украины просят Верховную Раду как можно быстрее принять изменения в госбюджет-2025, чтобы предоставить дополнительную финансовую поддержку «Укрзализныце». Об этом идет речь в заявлении ACC от 19 августа.

Подробности

Речь идет о законопроекте №13439-3, принятом парламентом за основу 16 июля. Принятие документа в целом позволит направить на поддержку УЗ 8 млрд грн.

Бизнес отмечает: без этого компания рискует сократить сделки, ухудшить качество перевозок и сорвать логистические цепи.

Железная дорога – критически важна не только для самой отрасли, но и для аграриев, металлургов, энергетиков и строителей, отмечают в ассоциации. Финансовое состояние УЗ «приблизилось к критическому пределу», ожидается разрыв ликвидности уже в октябре 2025 года, отметила ФРУ.

Работодатели считают, что такая поддержка должна стать системной: в проекте госбюджета на 2026 год необходимо предусмотреть целевые расходы на компенсацию ущерба пассажирских перевозок, как это делается в большинстве стран ЕС. Это обеспечит конкурентоспособность УЗ и сохранит ее инвестиционный потенциал.

Бюджетный комитет Верховной Рады уже одобрил законопроект ко второму чтению. Бизнес ожидает, что парламент примет его на этой пленарной неделе.

Контекст

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в прошлом году превысили 18 млрд грн, а в 2025-м, несмотря на выделение 4,3 млрд грн на компенсацию, прогнозируется до 22 млрд грн. В то же время в среднем доходы в пассажирском сегменте покрывают лишь примерно 40% расходов.

Ущерб пассажирскому сектору ранее покрывался за счет грузовых перевозок. Но такое кросс-субсидирование исчерпало себя: грузовая база сократилась с 314 млн т в 2021 году до прогнозируемых 160 млн т в 2025-м.

Бизнес-сообщество считает соответствующую практику экономически неоправданной и такой, что не отвечает европейским практикам и негативно влияет на развитие железнодорожной отрасли. Ассоциации предлагают ввести субсидирование пассажирских перевозок именно из госбюджета.

По состоянию на конец 2024 года общий внешний долг УЗ достиг $1,4 млрд, из которых 77% составляют еврооблигации. В 2025 году компания должна погасить $52 млн основного долга, а в 2026-м – $797 млн, в том числе $703 млн – по еврооблигациям.