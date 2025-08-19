Компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (EBA), Американської торгової палати (ACC) та Федерації роботодавців України просять Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до держбюджету-2025, щоб надати додаткову фінансову підтримку «Укрзалізниці». Про це йдеться у заяві ACC від 19 серпня.

Деталі

Йдеться про законопроєкт №13439-3, який парламент ухвалив за основу 16 липня. Ухвалення документа в цілому дозволить цьогоріч спрямувати на підтримку УЗ 8 млрд грн.

Бізнес наголошує: без цього компанія ризикує скоротити операції, погіршити якість перевезень і зірвати логістичні ланцюги.

Залізниця – критично важлива не лише для самої галузі, а й для аграріїв, металургів, енергетиків і будівельників, зазначають в асоціації. Фінансовий стан УЗ «наблизився до критичної межі», очікується розрив ліквідності вже у жовтні 2025 року, зазначила ФРУ.

Роботодавці вважають, що така підтримка має стати системною: у проєкті держбюджету на 2026 рік необхідно передбачити цільові видатки на компенсацію збитків пасажирських перевезень, як це робиться у більшості країн ЄС. Це забезпечить конкурентоспроможність УЗ та збереже її інвестиційний потенціал.

Бюджетний комітет Верховної Ради вже схвалив законопроєкт до другого читання. Бізнес очікує, що парламент ухвалить його на цьому пленарному тижні.

Контекст

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень минулого року перевищили 18 млрд грн, а у 2025-му, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас у середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише приблизно 40% витрат.

Збитки пасажирського сектору раніше покривалися за рахунок вантажних перевезень. Але таке крос-субсидування наразі вичерпало себе: вантажна база скоротилася з 314 млн т у 2021 році до прогнозованих 160 млн т у 2025-му.

Бізнес-спільнота вважає відповідну практику економічно невиправданою та такою, що не відповідає європейським практикам і негативно впливає на розвиток залізничної галузі. Асоціації пропонують запровадити субсидування пасажирських перевезень саме із держбюджету.

Станом на кінець 2024 року загальний зовнішній борг УЗ досяг $1,4 млрд, з яких 77% становлять єврооблігації. У 2025 році компанія має погасити $52 млн основного боргу, а в 2026-му – $797 млн, зокрема $703 млн – за єврооблігаціями.