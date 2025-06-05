Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на 643 666 грн оштрафовал «Новая девелоп», являющуюся частью группы Nova Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова , говорится в решении регулятора от 5 июня. Основание – нарушение конкуренции при покупке логистической компании «Бест логистик групп».

Ключевые факты

АМКУ наложил штраф на «Новая девелоп» после того, как компания незаконно получила контроль над активами логистической «Бест логистик групп», приобретя их без необходимого разрешения комитета, говорится в объяснении регулятора.

После наложения штрафа «Новая девелоп» получила необходимое разрешение, и соглашение было утверждено. Размер доли «Бест логистик групп», которую приобрела «Новая девелоп», не указывается.

Еще на 1,043 млн грн АМКУ оштрафовал АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Магистрат инвест» за контроль над долей «Бест логистик групп», что позволяет ему иметь более 50% голосов в руководящем органе этой компании. Компания сделала это без получения предварительного разрешения от АМКУ, что обязательно для таких операций.

После уплаты штрафа АМКУ тоже предоставил фонду разрешение на сделку.

Контекст

Логистическая компания «Бест логистик групп» создана во Львове в сентябре 2017-го. В прошлом году выручка компании сократилась на четверть, до 26,4 млн грн, по данным YouControl. Чистый убыток «Бест логистик групп» в прошлом году достиг 31,7 млн грн.

50% компании принадлежит АО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд «Магистрат инвест» Владимира Феника. Еще 40% – в руках АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Фримонт». А 10% компании принадлежит ивано-франковской предпринимательнице Галине Мохнаткиной.

«Новая почта» в 2024 году нарастила доход на 22%, до 44,77 млрд грн, тогда как чистая прибыль снизилась на 36,9%, до 2,5 млрд грн.

В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. В течение первого полугодия количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

В целом в 2024 году «Новая почта» обработала 480 млн отправлений, что на 16% превышает показатель 2023-го. На развитие сети в Украине компания инвестировала 1,8 млрд грн.