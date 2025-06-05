Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на 643 666 грн оштрафовал «Новая девелоп», являющуюся частью группы Nova Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова, говорится в решении регулятора от 5 июня. Основание – нарушение конкуренции при покупке логистической компании «Бест логистик групп».
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Ключевые факты
- АМКУ наложил штраф на «Новая девелоп» после того, как компания незаконно получила контроль над активами логистической «Бест логистик групп», приобретя их без необходимого разрешения комитета, говорится в объяснении регулятора.
- После наложения штрафа «Новая девелоп» получила необходимое разрешение, и соглашение было утверждено. Размер доли «Бест логистик групп», которую приобрела «Новая девелоп», не указывается.
- Еще на 1,043 млн грн АМКУ оштрафовал АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Магистрат инвест» за контроль над долей «Бест логистик групп», что позволяет ему иметь более 50% голосов в руководящем органе этой компании. Компания сделала это без получения предварительного разрешения от АМКУ, что обязательно для таких операций.
- После уплаты штрафа АМКУ тоже предоставил фонду разрешение на сделку.
Контекст
Логистическая компания «Бест логистик групп» создана во Львове в сентябре 2017-го. В прошлом году выручка компании сократилась на четверть, до 26,4 млн грн, по данным YouControl. Чистый убыток «Бест логистик групп» в прошлом году достиг 31,7 млн грн.
50% компании принадлежит АО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд «Магистрат инвест» Владимира Феника. Еще 40% – в руках АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Фримонт». А 10% компании принадлежит ивано-франковской предпринимательнице Галине Мохнаткиной.
«Новая почта» в 2024 году нарастила доход на 22%, до 44,77 млрд грн, тогда как чистая прибыль снизилась на 36,9%, до 2,5 млрд грн.
В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. В течение первого полугодия количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.
В целом в 2024 году «Новая почта» обработала 480 млн отправлений, что на 16% превышает показатель 2023-го. На развитие сети в Украине компания инвестировала 1,8 млрд грн.
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