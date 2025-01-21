«Новая почта» установила рекорд отправленных посылок за год – 480 млн

Компания «Новая почта» в 2024 году доставила 480 млн посылок, что на 16% больше, чем в 2023-м. Это рекордный показатель в истории компании, сообщила пресс-служба компании 21 января.

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Среди самых популярных товаров – одежда, товары для дома, косметика, запчасти и продукты.

Особый рост зафиксирован в международных доставках. Их количество составило 19 млн, что на 86% превышает показатель предыдущего года. Чаще украинцы заказывают товары из Китая, США, Польши, Великобритании и других стран. Спросом пользуются футляры и чехлы, наушники, футболки, детские аксессуары и предметы обихода.

Контекст

На начало 2024 года сеть «Новой почты» состояла из 27 050 точек сервиса. За первое полугодие компания увеличила количество отделений до 12 100, а почтоматов – до 18 000. К концу года сеть должна вырасти до 36 000 точек.

Финансовые показатели свидетельствуют о росте доходов. За девять месяцев 2024 года «Новая почта» получила 30,81 млрд грн, что на 19,7% превышает аналогичный период 2023-го. Однако чистая прибыль снизилась на 49%, составив 1,65 млрд грн.

Европейское направление также демонстрирует положительную динамику: за год компания доставила 1,3 млн посылок в европейских странах. В общей сложности в 2024 году «Новая почта» осуществила 412 млн отправлений, это на 30% больше, чем в 2022 году.

23 декабря 2024 года «Новая почта» установила новый рекорд по обработке отправлений – 2,24 млн в сутки.