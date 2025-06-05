Антимонопольний комітет України (АМКУ) на 643 666 грн оштрафував «Нова девелоп», що є частиною групи Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова, йдеться у рішенні регулятора від 5 червня. Підстава – порушення конкуренції під час придбання логістичної компанії «Бест логістик груп».
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Ключові факти
- АМКУ наклав штраф на «Нова девелоп» після того, як компанія незаконно отримала контроль над активами логістичної «Бест логістик груп», придбавши їх без необхідного дозволу комітету, йдеться в поясненні регулятора.
- Після накладення штрафу «Нова девелоп» отримала необхідний дозвіл, і угода була затверджена. Розмір частки «Бест логістик груп», яку придбала «Нова девелоп», не вказується.
- Ще на 1,043 млн грн АМКУ оштрафував АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» за набуття контролю над часткою «Бест логістик груп», що дозволяє йому мати більше 50% голосів у керівному органі цієї компанії. Компанія зробила це без отримання попереднього дозволу від АМКУ, що є обовʼязковим для таких операцій.
- Після сплати штрафу АМКУ теж надав фонду дозвіл на угоду.
Контекст
Логістична компанія «Бест логістик груп» створена у Львові у вересні 2017 року. Торік виторг компанії скоротився на чверть, до 26,4 млн грн, за даними YouControl. Чистий збиток «Бест логістик груп» торік сягнув 31,7 млн грн.
50% компанії належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» Володимира Феника. Ще 40% – в руках АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фрімонт». А 10% компанії належить івано-франківській підприємниці Галині Мохнаткіній.
«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн.
На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.
Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% перевищує показник 2023-го. На розвиток мережі в Україні компанія інвестувала 1,8 млрд грн.
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