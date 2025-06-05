Антимонопольний комітет України (АМКУ) на 643 666 грн оштрафував «Нова девелоп», що є частиною групи Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова , йдеться у рішенні регулятора від 5 червня. Підстава – порушення конкуренції під час придбання логістичної компанії «Бест логістик груп».

Ключові факти

АМКУ наклав штраф на «Нова девелоп» після того, як компанія незаконно отримала контроль над активами логістичної «Бест логістик груп», придбавши їх без необхідного дозволу комітету, йдеться в поясненні регулятора.

Після накладення штрафу «Нова девелоп» отримала необхідний дозвіл, і угода була затверджена. Розмір частки «Бест логістик груп», яку придбала «Нова девелоп», не вказується.

Ще на 1,043 млн грн АМКУ оштрафував АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» за набуття контролю над часткою «Бест логістик груп», що дозволяє йому мати більше 50% голосів у керівному органі цієї компанії. Компанія зробила це без отримання попереднього дозволу від АМКУ, що є обовʼязковим для таких операцій.

Після сплати штрафу АМКУ теж надав фонду дозвіл на угоду.

Контекст

Логістична компанія «Бест логістик груп» створена у Львові у вересні 2017 року. Торік виторг компанії скоротився на чверть, до 26,4 млн грн, за даними YouControl. Чистий збиток «Бест логістик груп» торік сягнув 31,7 млн грн.

50% компанії належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» Володимира Феника. Ще 40% – в руках АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фрімонт». А 10% компанії належить івано-франківській підприємниці Галині Мохнаткіній.

«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн.

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% перевищує показник 2023-го. На розвиток мережі в Україні компанія інвестувала 1,8 млрд грн.