Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «Опт-Системс» на 21,5 млн грн за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Компания, по заключению АМКУ, использовала дизайн упаковок слабоалкогольных напитков Khortytsa, которые были похожи на оформление коктейлей Shake от «Новые продукты Украина».

Детали

Комитет начал дело по заявлению ООО «Новые продукты Украина», которое пожаловалось на действия конкурента. Заявитель утверждал, что ООО «Опт-Системс» использовало оформление упаковок слабоалкогольных сильногазированных напитков под обозначением Khortytsa, похожих до степени смешения с его продукцией. При этом заявитель не предоставлял разрешения на использование похожего оформления упаковок своей продукции.

АМКУ отметил, что общество неправомерно использовало оформление банок слабоалкогольных сильногазированных напитков под обозначением «Khortytsa» (а именно «Коктейльная коллекция «Со вкусом коктейля Bora Bora», «Коктейльная коллекция «Со вкусом коктейля Sex on the Beach», «Коктейльная коллекция «Со вкусом коктейля Cosmopolitan»).

Продукция ТМ Khortytsa. Источник: сайт холдинга Global Spirits

Они, по заключению АМКУ, похожи на оформление упаковок напитков под обозначением Shake, производства ООО «Новые продукты Украина» («Шейк коктейль Bora Bora», «Шейк коктейль Sexx on the Beach», «Шейк коктейль Daiquiri»), которые заявитель начал ранее использовать в своей хозяйственной деятельности.

Для сравнения: продукция ООО «Новые продукты Украина». Фото: из соцсетей производителя

АМКУ установил, что такие действия ответчика могли привести к смешиванию деятельности обеих компаний, что подтверждается, в частности, проведенным комитетом опросом. Также ООО «Опт-Системс» могло получить неправомерные преимущества в конкуренции вследствие использования деловой репутации ООО «Новые продукты Украина».

Контекст

ООО «Опт-Системс» – зарегистрировано в 2021 году с основным видом деятельности «Оптовая торговля напитками». ООО входит в холдинг Global Spirits, который основал бизнесмен Евгений Черняк. Конечным бенефициаром и директором в реестрах указан гражданин Молдовы Игорь Ченуша. Предприятие зарегистрировано в Запорожье. Среди дополнительных видов деятельности – производство спиртных напитков и посредничество в торговле сырьем. Выручка компании в 2024 году составила более 5,28 млрд грн, свидетельствует информация в YouControl.