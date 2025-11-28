Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Колтрейн», ООО «Бизнеском ЛТД» и ООО «Пролог Сервис» за сговор на тендерах ГП «Государственный оператор тыла» (ГОТ) Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Злоупотребление касалось закупки чехлов для полевых фляг и боевых сумок-подсумок на сумму более 150 млн грн.

Подробности

АМКУ пришел к выводу, что компании согласовали между собой действия, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

За нарушение законодательства эти три компании оштрафовали на общую сумму 26,87 млн грн.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Издание NGL.Media писало, что ООО «Колтрейн» поставляло пластиковые китайские фляги на тендерах ГОТ, которые из-за отдельных требований оказались значительно дороже украинских.

Реальные подряды «Колтрейн» начал получать только в 2024 году после того, как официальным владельцем компании стала Юлия Кикоть. Согласно данным YouСontrol, в 2024-м году выручка компании составила более 180 млн грн, за год до этого – 34 млн грн.

ООО «Бизнеском ЛТД» записано на Антона Василенко. Согласно данным YouControl, в 2024 году выручка компании составила 65,531 млн грн, что на 1,905 млн грн меньше, чем в 2023 году.

Владельцем и директором ООО «Пролог Сервис» является Александр Кучер. В 2024 году выручка компании составила 74 млн грн, что на 18 млн грн меньше, чем в 2023 году, когда она составляла 92 млн грн.