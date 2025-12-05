Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Опт-Системс» на 21,5 млн грн за недобросовісну конкуренцію. Про це повідомила пресслужба відомства. Компанія, за висновком АМКУ, використовувала дизайн упаковок слабоалкогольних напоїв «Khortytsa», які були схожі на оформлення коктейлів Shake від «Нові продукти Україна».

Деталі

Комітет розпочав справу за заявою ТОВ «Нові продукти Україна», яке поскаржилося на дії конкурента. Заявник стверджував, що ТОВ «Опт-Сиситемс» використовувало оформлення упаковок слабоалкогольних сильногазованих напоїв під позначенням Khortytsa, схожих до ступеня змішування із його продукцією. При цьому заявник не надавав дозволу на використання схожого оформлення упаковок своєї продукції.

АМКУ зауважив, що товариство неправомірно використовувало оформлення бляшанок слабоалкогольних сильногазованих напоїв під позначенням «Khortytsa» (а саме «Коктейльна колекція «Зі смаком коктейлю Bora Bora, «Коктейльна колекція «Зі смаком коктейлю Sex on the Beach, «Коктейльна колекція «Зі смаком коктейлю Cosmopolitan).

Продукція ТМ Khortytsa. Джерело: сайт холдингу Global Spirits

Вони, за висновком АМКУ, схожі на оформлення упаковок напоїв під позначенням Shake, виробництва ТОВ «Нові продукти Україна» (Шейк коктейль Bora Bora, Шейк коктейль Sexx on the Beach, Шейк коктейль Daiquiri), які заявник почав раніше використовувати у своїй господарській діяльності.

Для порівняння: продукція ТОВ «Нові продукти Україна». Фото: з соцмереж виробника

АМКУ встановив, що такі дії відповідача могли призвести до змішування діяльності обох компаній, що підтверджується, зокрема, проведеним комітетом опитуванням. Також ТОВ «Опт-Системс» могло отримати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації ТОВ «Нові продукти Україна».

Контекст

ТОВ «Опт-Системс» – зареєстрована у 2021 році компанія з основним видом діяльності «Оптова торгівля напоями». ТОВ входить до холдингу Global Spirits, який заснував бізнесмен Євген Черняк. Кінцевим бенефіціаром і директором у реєстрах вказаний громадянин Молдови Ігор Ченуша. Підприємство зареєстроване у Запоріжжі. Серед додаткових видів діяльності – виробництво спиртних напоїв і посередництво у торгівлі сировиною. Виторг компанії у 2024 році становив понад 5,28 млрд грн, свідчить інформація в YouControl.