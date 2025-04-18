Appflame, КПИ и БФ «Коло» запустили бесплатное обучение по 3D-моделированию для ветеранов

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, благотворительный фонд «Коло» и IT-компания Appflame запустили бесплатный курс для ветеранов, посвященный основам 3D-моделирования и печати в инженерии и биомединженерии, говорится в сообщении компании.