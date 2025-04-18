Appflame, КПИ и БФ «Коло» запустили бесплатное обучение по 3D-моделированию для ветеранов

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, благотворительный фонд «Коло» и IT-компания Appflame запустили бесплатный курс для ветеранов, посвященный основам 3D-моделирования и печати в инженерии и биомединженерии, говорится в сообщении компании.
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Ключевые факты
- Участники курса овладеют основами 3D-сканирования, моделирования и печати и будут создавать реальные детали – от шестерен до элементов протезов. На курсе будут преподавать специалисты КПИ им. Сикорского в области материаловедения, конструирования, протезирования и дизайна.
- «Это возможность получить новую профессию и внести вклад в развитие будущего системы протезирования в Украине», – говорится в описании программы.
- Курс будет включать 36 часов онлайн-лекций и 34 часа офлайн-практики в Киеве в лабораториях и Научном парке аддитивных технологий КПИ, который оборудован 3D-принтерами и 3D-сканерами. На время офлайн-практики участников из других городов обеспечивают проживанием.
- Участники, успешно завершающие ознакомительный курс, смогут получить грант на обучение в магистратуре КПИ по специальностям «Биомедицинская инженерия» и «Прикладная механика». Грант покрывает стоимость обучения и сопутствующие расходы.
- Подать заявку могут ветераны и ветеранки со статусом УБД, уволенные со службы в Силах обороны. Нужно иметь диплом о высшем образовании уровня бакалавр, специалист или магистр любой специальности.
- Заполнить регистрационную заявку следует до 24 апреля 2025 года. Старт ознакомительного курса – 26 мая.
Контекст
Ряд украинских компаний и школ запустили благотворительные учебные программы для участников боевых действий.
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