IT, маркетинг, английский, бизнес-обучение. 20 бесплатных программ для ветеранов. Большой гид от Forbes

Найти себя в гражданской профессии – один из главных вызовов для ветеранов . Forbes Ukraine собрал 20 программ, где военным можно бесплатно овладеть новой специальностью, повысить квалификацию, получить помощь с трудоустройством или запуском собственного дела. Как на них попасть?

Один из главных вызовов для ветеранов после возвращения к гражданской жизни – поиск себя в невоенной профессии, свидетельствует исследование Украинского ветеранского фонда. 51,7% участников боевых действий ожидают трудности с трудоустройством, в том числе из-за отсутствия программ переквалификации.

«Пока военные находятся на службе, рынок меняется – если выпал на условные два года, возвращаться к гражданской работе сложно», – отмечает заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова. Образовательная поддержка – в топе нужд ветеранов, добавляет она.

Ряд украинских компаний и школ уже запустили благотворительные обучающие программы для участников боевых действий. Ветеранам доступны курсы по IT, предпринимательству, менеджменту, креативным и техническим профессиям, а также гранты, стипендии и ваучеры на обучение.

Как попасть на эти программы?

Содержание

Менеджмент, креативные и диджитал-профессии

Программа Future Recovery от онлайн-школы Superludi

Онлайн-школа Superludi предлагает ветеранам доступ к бесплатному обучению по восьми направлениям: диджитал-маркетинг, SMM, PPC, финансы, проектный менеджмент, продакт-менеджмент, криптовалюты и развитие бизнеса. В конце курсов участники проходят тестирование или защищают финальную работу и получают сертификат. Менторы могут предложить выпускникам вакансии от компаний-партнеров («Киевстара», ПриватБанка, Megogo и других), но не гарантируют трудоустройство, отмечает СЕО Superludi Екатерина Фещук. Программу уже прошла более 80 подопечных центра реабилитации Superhumans, добавляет она.

Продолжительность программ: от двух до четырех месяцев.

Форма обучения: самостоятельное прохождение курса в записи, онлайн-обучение в группе.

Детали программы

Обучение в школах Laba Group

Ветераны могут бесплатно пройти любой курс в онлайн-школах Laba, Robot Dreams и Skvot сети Laba Group. Школы предлагают широкий спектр программ: HR, маркетинг, финансы, бизнес и управление, ІТ, дизайн, архитектура, геймдев и т.д. Laba Group принимает заявки от ветеранов через фонды, в том числе Superhumans и патронатную службу «Ангелы Азова».

В зависимости от направления обучения кандидатам могут выдвигать базовые требования к уровню подготовки. Например, в Robot Dreams некоторые курсы рассчитаны на специалистов, уже имеющих знания по аналитике, программированию или data science. Фонды помогают ветеранам определить, какой курс им больше всего подходит, отмечают в пресс-службе Laba Group. Ветераны могут выбрать полный курс с домашними заданиями или без них. После окончания учебы выдают диплом, а в чатах выпускников распространяют вакансии и возможности от работодателей-партнеров.

Продолжительность программ: от одного до трех месяцев.

Форма обучения: онлайн-обучение в группе.

Ветераны могут бесплатно пройти любой курс в онлайн-школах Laba, Robot Dreams и Skvot сети Laba Group Фото Superhumans Center

Онлайн-курсы и помощь в трудоустройстве от Prometheus

Платформа онлайн-обучения Prometheus в марте 2025-го открывает набор на благотворительную программу, где ветераны смогут с нуля овладеть новой профессией и получить помощь с трудоустройством. Будут доступны, по меньшей мере, три профессии: проектный менеджер, менеджер по продажам и SMM-менеджер. В программу будет входить индивидуальная менторская поддержка и помощь карьерных консультантов.

Вторым этапом обучения будет трехнедельный интенсив по трудоустройству, во время которого можно будет пройти симуляцию собеседования и поработать с психологом. Лучших выпускников будут рассматривать работодатели – партнеры Prometheus, в частности, компании SkyUp, OLX, Comfy, Lifecell, IT Planet Group.

Продолжительность программ: от девяти до 11 недель.

Форма обучения: онлайн-обучение в группе.

Обучение в рекламной сфере от Dentsu Ukraine

Бесплатную карьерную программу Veterans Up для военнослужащих, ветеранов и их семей запустили весной 2023 года. В течение 2,5 месяцев участники обучались по направлениям SEO, PPC и Account Management. Курсы преподавали специалисты Dentsu Ukraine и агентств Isobar, iProspect.

Следующий набор планируют провести в мае–июне 2025-го. Он продлится два месяца и будет включать лекции, практические семинары, а также менторство по трудоустройству в рекламно-коммуникационной индустрии, рассказывает соавтор проекта Татьяна Юрченко.

Продолжительность программы: два месяца.

Формат обучения: смешанная форма обучения.

Детали программы

Курсы от онлайн-университета Choice31

Ветеранам предлагают бесплатный доступ к любым программам обучения и трудоустройству. Среди направлений – аналитика, дизайн, маркетинг, менеджмент, нетехническое ІТ и продажи. Участники курсов могут овладеть диджитал-профессией с нуля или же повысить квалификацию. Отбор на курсы проходит в несколько этапов, в частности, это консультация с карьерным экспертом, тестирование и пробные занятия.

Продолжительность программ: от одного до 3,5 месяцев.

Формат обучения: онлайн-обучение в группе, самостоятельное прохождение курса в записи.

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Обучение в креативной и ІТ-сферах от Projector Foundation и Uklon

Ветеранам предлагают 11 бесплатных обучающих программ: от работы с искусственным интеллектом, моушн-дизайна, графического дизайна, создания приложений и проектов с Python до копирайтинга, SMM, таргетинга в соцсетях, диджитал-маркетинга и проектного менеджмента.

Отбор студентов проходит в несколько этапов: рассмотрение заявки и онлайн-знакомство. Группы формируют из военных, ветеранов и гражданских студентов. Обучение проходит в формате онлайн-лекций, вебинаров и еженедельных практических заданий. После завершения курса Uklon дает возможность ветеранам пройти стажировку по некоторым профессиям.

Продолжительность программ: от двух до четырех месяцев.

Формат обучения: онлайн-обучение в группе.

Детали программы

IT-обучение

Курсы программирования от SoftServe Academy

SoftServe Academy предоставляет ветеранам социальные места в учебных программах. Они распространяются на все базовые, практичные и upskills курсы. Среди направлений – основы разработки ИИ, программирование на языках Java, C#, Python. Чтобы претендовать на бесплатное место, нужно заполнить форму на странице выбранного курса, рассказать о себе и выполнить тестовое задание.

Социальные места составляют до 10% всего количества людей в группе. Каждый год это более 150 человек, говорит руководитель центра развития талантов SoftServe Андрей Переймибида. Около 10 выпускников социальных мест получили предложение работы в SoftServe.

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Курс по проектному менеджменту в ІТ от Beetroot Academy

Программа доступна для ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Отбор участников проходит в несколько этапов и включает в себя вступительный тест и интервью с менеджерами академии. В группе учатся до 18 человек, занятия проходят дважды в неделю в вечернее время.

Чтобы принять участие в следующей программе, необходимо подать заявку до 10 марта 2025 года, заполнив регистрационную форму. Учеба начнется ориентировочно с 20 марта.

Продолжительность программы: четыре месяца.

Формат обучения: офлайн-обучение в группе.

Детали программы

IT-курс по основам DevOps от SoftServe Academy

В SoftServe Academy ветераны, военные и члены их семей могут пройти бесплатный обучающий курс «Основы DevOps технологий», объединяющий разработку и операционные процессы. Участников программы учат работать с базами данных, настраивать рабочую среду и оптимизировать развертывание проектов.

Занятия проходят дважды в неделю в Zoom. На этих встречах менторы рассказывают теоретические основы, разбирают практические работы и проверяют домашнее задание. Лекции доступны в записи. Набор на курс проходит раз в полгода, следующий планируют летом 2025-го.

Продолжительность программы: девять недель.

Формат обучения: онлайн-обучение в группе, самостоятельное прохождение курса в записи.

Детали программы

IT-обучение от Mate Academy

Военным и ветеранам предлагают бесплатные ІТ-курсы по направлениям UI/UX дизайн, QA-инженер, разработка с Python, front-end разработка, full-stack разработка и дата-аналитика. Речь идет об учебе полного дня – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Программа включает бесплатные занятия по английскому два-четыре раза в неделю и участие в групповых проектах. Организаторы оказывают помощь в поиске работы: составлении резюме и прохождении собеседований.

Продолжительность программ: четыре месяца.

Формат обучения: онлайн-обучение в группе.

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Техническое обучение

Профессионально-техническая переквалификация от KSE

Киевская школа экономики предлагает бесплатные программы переквалификации по пяти направлениям: оператор станков с программным управлением, электросварщик ручной сварки, токарь, электромонтер и слесарь-ремонтник. Учеба проходит в Киеве – в кампусе KSE и на предприятиях партнеров.

По результатам курсов студенты получают сертификаты и предложение заключить соглашение с работодателями – партнерами программы. Среди них – промышленно-строительная группа «Ковальская», государственный концерт «Укроборонпром», «Укрзализныця» и компания по механообработке «Приорити Явор».

Продолжительность программ: от 2,5 до четырех месяцев.

Формат обучения: офлайн- и онлайн-занятия, производственная практика.

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По результатам прохождения обучения участники курсов KSE Proftech могут получить предложение о трудоустройстве от работодателей – партнеров программы Фото пресс-служба KSE

Обучение для ветеранов на онлайн-платформе «Курс»

Ветеранам предлагают бесплатно пройти обучение по шести направлениям: строительство, администрирование, продажи, фармация, коммуникации и аграрный сектор. Участников, успешно прошедших тестирование в конце курса, приглашают на собеседование для оплачиваемой стажировки и дальнейшего трудоустройства. Среди партнеров – работодателей проекта – «Укрзализныця», Kernel, Arterium и «Ковальская».

Теоретическая часть курса доступна в записи. Практическое обучение на мощностях партнеров-работодателей проходит в офлайн-формате. После трудоустройства возможна компенсация аренды жилья.

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Бизнес-обучение для ветеранов

Обучение агробизнесу Go2Agro от Superhumans

Проект Go2Agro создан для ветеранов, желающих запустить собственное фермерство. Основам агробизнеса обучают совладелец «Севен Филдз Фарм» Роман Пасечник, управляющий партнер Kosovan Legal Group Анатолий Косован, основатель «Тетиев Ферма» Андрей Соломонюк и другие предприниматели. Первая часть курса посвящена построению бизнес-плана, финансированию и базовой бухгалтерии.

На втором этапе участники изучают отдельные отрасли фермерства, например птицеводство, овощеводство или крафтовую переработку. Ветеран может выбрать те модули программы, которые для него наиболее интересны. Обучение состоит из лекций, домашних заданий, онлайн-встреч с менторами и образовательных поездок на фермерские предприятия. Также участникам будут доступны индивидуальные бизнес-консультации. Первая группа из 70 ветеранов уже проходит программу, формируется второй поток на весну 2025-го.

Продолжительность программы: от двух до трех месяцев.

Форма обучения: онлайн-обучение в группе, образовательные поездки, работа с менторами.

Детали программы

Проект Go2Agro от Superhumans создан для ветеранов, желающих запустить собственное фермерство Фото Superhumans Center

Бизнес-курс ReStart от Unbroken Ukraine

Реабилитационный центр Unbroken совместно с Западноукраинским кластером социальных предприятий и ЮНИДО проводит бизнес-курс «ReStart: от идеи до ветеранского бизнеса». На протяжении обучения пациенты центра, их родные и все желающие ветераны могут получить знания и навыки для открытия собственного дела.

Курс длится 10 дней по четыре часа. Учеба проходит офлайн в формате тренингов и охватывает разработку бизнес-плана, поиск финансов, налоговое законодательство, основы маркетинга и т.д. Каждый из участников получает индивидуальную консультацию экспертов. Организаторы планируют запустить онлайн-формат.

Третья группа уже проходит обучение, которое продлится до 28 февраля. Следующий набор планируют открыть в марте. Ссылка для регистрации будет доступна на странице Западноукраинского кластера социальных предприятий.

Продолжительность программы: 10 дней.

Форма обучения: офлайн-обучение в группе и индивидуальная консультация.

В течение 10 дней пациенты реабилитационного центра Unbroken, их родные и все ветераны могут пройти тренинги и консультации по открытию собственного дела

Стипендии, гранты и ваучеры на обучение

Гранты на обучение в Kyiv Academy of Media Arts

Ветеранам и участникам боевых действий предоставляют 50 грантовых мест на обучение по любому образовательному направлению и форме обучения. Среди курсов доступны вечерние и дистанционные программы по графическому дизайну, UI/UX дизайну, коммуникационному менеджменту, диджитал-маркетингу, креативному копирайтингу.

Продолжительность программ: от восьми недель до пяти месяцев.

Формат обучения: онлайн- и офлайн-обучение в группе.

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Программа профессиональной адаптации от Минветеранов

В рамках программы ветераны могут гарантированно получить до 45 420 грн на профессиональную адаптацию – курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также обучение на бакалавриате и магистратуре. Заявку на возмещение стоимости обучения следует подавать в местный орган по вопросам ветеранской политики.

Платформа «Образование для ветеранов» от Министерства образования и науки позволяет фильтровать учебные заведения по параметрам инклюзивности – наличию лифтов, пандусов, тактильных кнопок и центров поддержки для людей с инвалидностью.

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Ваучеры на обучение от Государственной службы занятости

Ветераны могут получить ваучеры на обучение на сумму до 30 280 грн от Государственной службы занятости. Основное условие – обратиться в течение трех лет со дня увольнения со службы. Речь идет о подготовке, переподготовке и повышении квалификации в учреждениях профессионального образования. Подать заявку можно онлайн или в центрах занятости.

Список заведений, где может быть выдан ваучер, доступен на сайте МОН. Если стоимость обучения превышает сумму ваучера, нужно оплатить разницу самостоятельно.

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Стипендиальная программа Honor от American University Kyiv

Программа покрывает 99% стоимости обучения для ветеранов, партнеров и детей погибших военных. Для обучения доступны бакалаврские программы по цифровому дизайну и ИИ, менеджменту, финансам, разработке программного обеспечения, маркетингу, а также магистерские программы по менеджменту, разработке ПО и ІТ-программы по управлению. Обучение начинается осенью 2025-го.

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Другие образовательные возможности

Курсы английского от школы GreenForest

Школа GreenForest предлагает ветеранам бесплатный доступ к групповым дистанционным курсам по английскому. Перед обучением участники проходят тестирование на уровень знания языка. Программа доступна для всех уровней – от начального до продвинутого. Отбор проходит на конкурсной основе, кандидатов выбирают по мотивации. Занятия проходят три раза в неделю в Zoom.

Продолжительность программы: четыре месяца.

Форма обучения: онлайн-обучение в группе.

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Курсы управления авто от МВД

Ветераны, члены их семей и родные погибших защитников могут получить возмещение стоимости обучения управлению специализированным автомобилем в автошколах для лиц с инвалидностью. Такие школы работают в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

Программа предусматривает 64 часа теории и 40 часов практики вождения специально оборудованного автомобиля с ручным управлением. Чтобы воспользоваться услугой, нужно предоставить медицинское заключение о пригодности к управлению и заявление в местное подразделение по ветеранской политике.

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