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Appflame, КПІ та БФ «Коло» запустили безоплатне навчання з 3D-моделювання для ветеранів

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

3D-моделювання курс для ветеранів /надано пресслужбою

На курсі викладатимуть фахівці КПІ імені Сікорського. Фото надано пресслужбою

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, благодійний фонд «Коло» та IT-компанія Appflame запустили безкоштовний курс для ветеранів, присвячений основам 3D-моделювання та друку в інженерії та біомедінженерії, йдеться в повідомленні компанії.

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Ключові факти

  • Учасники курсу опанують основи 3D-сканування, моделювання та друку та створюватимуть реальні деталі – від шестерень до елементів протезів. На курсі викладатимуть фахівці КПІ ім. Сікорського в галузях матеріалознавства, конструювання, протезування й дизайну.
  • «Це можливість здобути нову професію і зробити внесок у розвиток майбутнього системи протезування в Україні», – йдеться в описі програми.
  • Курс включатиме 36 годин онлайн-лекцій та 34 години офлайн-практики в Києві в лабораторіях та Науковому парку адитивних технологій КПІ, який обладнаний 3D-принтерами та 3D-сканерами. На час офлайн-практики учасників з інших міст забезпечують проживанням.
  • Учасники, які успішно завершать ознайомчий курс, зможуть отримати грант на навчання у магістратурі КПІ за спеціальностями «Біомедична інженерія» та «Прикладна механіка». Грант покриває вартість навчання і супутні витрати.
  • Подати заявку можуть ветерани та ветеранки зі статусом УБД, звільнені зі служби у Силах оборони. Потрібно мати диплом про вищу освіту рівня бакалавр, спеціаліст або магістр будь-якої спеціальності.
  • Заповнити реєстраційну заявку потрібно до 24 квітня 2025 року. Старт ознайомчого курсу – 26 травня.
3D-моделювання курс для ветеранів /надано пресслужбою

Appflame, КПІ та БФ «Коло» запустили навчання з 3D-моделювання для ветеранів. Фото надано пресслужбою

Контекст

Низка українських компаній і шкіл запустили благодійні навчальні програми для учасників бойових дій. Forbes Ukraine розповідав про 20 програм, де військовим можна безоплатно опанувати нову спеціальність, підвищити кваліфікацію, отримати допомогу з працевлаштуванням або запуском власної справи.

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