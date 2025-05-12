Apple хочет повысить цены на новые iPhone, но боится связывать это с пошлинами Трампа – WSJ

Компания Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone, стремясь объединить этот шаг с новыми функциями и изменениями в дизайне, в то же время избегая любой связи роста цен с пошлинами США на товары из Китая, где собирается большинство ее устройств. Об этом The Wall Street Journal 12 мая сообщили источники.

Ключевые факты

По данным издания, новые iPhone, выпуск которых запланирован на осень, получат некоторые изменения в дизайне и формате, в том числе сверхтонкий дизайн.

Генеральный директор Тим Кук столкнулся с давлением из-за торгового конфликта между США и Китаем, который угрожает цепочке поставок Apple. В ответ он нарастил запасы в марте до объявления пошлин и перенес производство на рынок США в Индию. Ранее в этом месяце он заявил, что большинство iPhone, отправленных в США в квартале с апреля по июнь, будут поступать из Индии.

Для самых прибыльных, высококлассных телефонов Apple, таких как модели Pro и Pro Max, китайские фабрики продолжат обрабатывать большую часть производства, говорят источники, знакомые с цепочкой поставок Apple. Хотя индийские фабрики способны производить модели Pro, инфраструктура и технические возможности Индии пока недостаточны для поддержания массового производства в тех масштабах, которые сейчас может обеспечить Китай. Эти модели используют лучшие камеры и более мощные батареи. По оценкам инвестиционного банка Jefferies, примерно из 65 млн iPhone, проданных Apple в США в прошлом году, около 36–39 млн были моделями Pro или Pro Max.

Источники, знакомые с цепочкой поставок, утверждают, что Apple будет сложно компенсировать расходы на китайские пошлины исключительно за счет получения дополнительной экономии от своих поставщиков, а это значит, что если компания не сможет повысить цены, ее рентабельность, скорее всего, снизится.

В то же время руководители компании опасаются возлагать вину за повышение на пошлины. Когда в апреле сообщили, что Amazon может продемонстрировать покупателям влияние пошлин, Белый дом назвал это враждебным актом, а Amazon быстро заявила, что эта идея никогда не была одобрена и не будет реализована.

Эти обстоятельства заставили Apple сделать «наименее плохой выбор» – повышение цен на новые iPhone для сохранения прибыли и поиск причин, кроме пошлин, чтобы объяснить этот шаг. Пока не удалось определить, какие новые функции Apple может предложить, чтобы помочь оправдать повышение цен.

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Контекст

Apple традиционно выпускает новые модели своих iPhone осенью. Если следовать традициям, модели этой осенью будут известны как линейка iPhone 17. Текущие модели iPhone варьируются от базовой модели iPhone 16, которая стоит от $799, до iPhone 16 Pro Max, которая стоит от $1199 и выше.

Ожидается, что этой осенью в линейку устройств войдет более тонкая модель, которая заменит текущий iPhone 16 Plus, продаваемый в США по цене $899.

Компания ожидает, что текущая тарифная политика приведет к дополнительным расходам в размере $900 млн в этом квартале и еще больше – в дальнейшем.

Apple изучает возможность переноса части производства iPhone в США, однако на это, скорее всего, уйдут годы.

США и Китай договорились 12 мая приостановить действие большинства пошлин, которые они ввели друг против друга в торговой войне «око за око». Но 20-процентный тариф, который президент Трамп ввел в начале своего второго срока на китайские товары, остается в силе и распространяется на смартфоны.

Трамп освободил смартфоны и некоторые другие электронные товары от отдельной «взаимной» пошлины на китайские товары, которая временно снизится со 125% до 10% в соответствии с торговым соглашением, заключенным 12 мая.