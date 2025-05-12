Apple хоче підвищити ціни на нові iPhone, але боїться пов’язувати це із митами Трампа – WSJ

Компанія Apple розглядає можливість підвищення цін на свою осінню лінійку iPhone, прагнучи поєднати цей крок із новими функціями та змінами в дизайні, водночас уникаючи будь-якого повʼязування зростання цін з митами США на товари з Китаю, де збирається більшість її пристроїв. Про це The Wall Street Journal 12 травня повідомили джерела.

Ключові факти

За даними видання, нові iPhone, випуск яких запланований на осінь, отримають деякі зміни в дизайні та форматі, зокрема надтонкий дизайн.

Генеральний директор Тім Кук зіткнувся з тиском через торговий конфлікт між США та Китаєм, який загрожує ланцюжку поставок Apple. У відповідь він наростив запаси у березні до оголошення мит і переніс виробництво для ринку США до Індії. Раніше цього місяця він заявив, що більшість iPhone, відправлених до США в кварталі з квітня до червня, надходитимуть з Індії.

Для найприбутковіших, висококласних телефонів Apple, таких як моделі Pro та Pro Max, китайські фабрики продовжать обробляти більшу частину виробництва, кажуть джерела, знайомі з ланцюжком поставок Apple. Хоча індійські фабрики здатні виробляти моделі Pro, інфраструктура й технічні можливості Індії поки що є недостатніми для підтримки масового виробництва в тих масштабах, які зараз може забезпечити Китай. Ці моделі використовують кращі камери та потужніші батареї. За оцінками інвестиційного банку Jefferies, приблизно із 65 млн iPhone, проданих Apple у США минулого року, близько 36–39 млн були моделями Pro або Pro Max.

Джерела, знайомі з ланцюжком поставок, стверджують, що Apple буде складно компенсувати витрати на китайські мита виключно за рахунок отримання додаткової економії від своїх постачальників, а це означає, що якщо компанія не зможе підвищити ціни, її рентабельність, найімовірніше, знизиться.

Водночас керівники компанії побоюються покладати провину за підвищення на мита. Коли в квітні у новинах повідомили, що Amazon може продемонструвати покупцям вплив мит, Білий дім назвав це ворожим актом, а Amazon швидко заявила, що ця ідея ніколи не була схвалена і не буде реалізована.

Ці обставини змусили Apple зробити «найменш поганий вибір» – підвищення цін на нові iPhone для збереження прибутку та пошук причин, окрім мит, щоб пояснити цей крок. Наразі не вдалося визначити, які нові функції Apple може запропонувати, щоб допомогти виправдати підвищення цін.

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Контекст

Apple традиційно випускає нові моделі своїх iPhone восени. Якщо слідувати традиції, моделі цієї осені будуть відомі як лінійка iPhone 17. Поточні моделі iPhone варіюються від базової моделі iPhone 16, яка коштує від $799, до iPhone 16 Pro Max, яка коштує від $1199 і вище.

Очікується, що цієї осені до лінійки пристроїв увійде тонша модель, яка замінить поточний iPhone 16 Plus, що продається у США за ціною $899.

Компанія очікує, що поточна тарифна політика призведе до додаткових витрат у розмірі $900 млн цього кварталу і ще більше – в подальшому.

Apple вивчає можливість перенесення частини виробництва iPhone у США, проте на це, найімовірніше, підуть роки.

США та Китай домовилися 12 травня призупинити дію більшості мит, які вони запровадили один проти одного у торговельній війні «око за око». Але 20-відсотковий тариф, який президент Трамп ввів на початку свого другого терміну на китайські товари, залишається в силі і поширюється на смартфони.

Трамп звільнив смартфони та деякі інші електронні товари від окремого «взаємного» мита на китайські товари, який тимчасово знизиться зі 125% до 10% відповідно до торгової угоди, укладеної 12 травня.