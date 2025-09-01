Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале предварительных рыночных консультаций по управлению арестованным заводом «Ромерм» в Днепропетровской области, который производит полуфабрикаты под торговой маркой «Ермолино». Об этом сообщила пресс-служба агентства 1 сентября.

Подробности

По данным АРМА, производственный комплекс завода «Ромерм» занимает площадь 4 654,8 кв. м и оснащен современным оборудованием из Германии и Италии. У предприятия есть автоматизированный цикл производства и собственная трансформаторная подстанция мощностью 100 000 кВт. По независимой оценке стоимость актива превышает 558 млн грн.

На территории завода также расположено общежитие для работников площадью более 2000 кв. м. Запуск производства может создать до 1000 рабочих мест в регионе.

Контекст

Завод в Днепропетровской области, принадлежащий ООО «Ромерм», начал выпуск пищевой продукции под ТМ «Ермолино» в 2008 году. Предприятие специализируется на производстве замороженных полуфабрикатов, в частности пельменей, хинкали, вареников, блинов и котлет.

Согласно Единому государственному реестру, 70% уставного капитала «Ромерм» принадлежит гражданину РФ и Мальты Илье Александрову, а 30% – швейцарской компании «ЭБР Финанцхолдинг АГ». За девять месяцев 2021 года предприятие получило 23 млн грн чистой прибыли и 100,5 млн грн выручки.

Кроме того, Александров является владельцем компаний «Киев-Торг» и «Днепр-Вендор», которые занимаются реализацией полуфабрикатов, изготовленных на заводе в Чумаках. В январе 2023 Бюро экономической безопасности (БЭБ) передало в управление АРМА арестованный производственный комплекс «Ермолино» вместе с его корпоративными правами, на которые был наложен арест в августе 2022-го.

БЭБ обвиняет предприятия Александрова в уклонении от уплаты налогов на сумму 150 млн грн в период с 2019 по 2021 год. Завод в Чумаках – самый крупный в Украине комплекс по производству замороженных мясных полуфабрикатов.

Кроме Украины, продукцию под маркой «Продукты Ермолино» производят в Калужской области РФ, где также выпускают кондитерские изделия.