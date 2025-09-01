Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале предварительных рыночных консультаций по управлению арестованным заводом «Ромерм» в Днепропетровской области, который производит полуфабрикаты под торговой маркой «Ермолино». Об этом сообщила пресс-служба агентства 1 сентября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- По данным АРМА, производственный комплекс завода «Ромерм» занимает площадь 4 654,8 кв. м и оснащен современным оборудованием из Германии и Италии. У предприятия есть автоматизированный цикл производства и собственная трансформаторная подстанция мощностью 100 000 кВт. По независимой оценке стоимость актива превышает 558 млн грн.
- На территории завода также расположено общежитие для работников площадью более 2000 кв. м. Запуск производства может создать до 1000 рабочих мест в регионе.
Контекст
Завод в Днепропетровской области, принадлежащий ООО «Ромерм», начал выпуск пищевой продукции под ТМ «Ермолино» в 2008 году. Предприятие специализируется на производстве замороженных полуфабрикатов, в частности пельменей, хинкали, вареников, блинов и котлет.
Согласно Единому государственному реестру, 70% уставного капитала «Ромерм» принадлежит гражданину РФ и Мальты Илье Александрову, а 30% – швейцарской компании «ЭБР Финанцхолдинг АГ». За девять месяцев 2021 года предприятие получило 23 млн грн чистой прибыли и 100,5 млн грн выручки.
Кроме того, Александров является владельцем компаний «Киев-Торг» и «Днепр-Вендор», которые занимаются реализацией полуфабрикатов, изготовленных на заводе в Чумаках. В январе 2023 Бюро экономической безопасности (БЭБ) передало в управление АРМА арестованный производственный комплекс «Ермолино» вместе с его корпоративными правами, на которые был наложен арест в августе 2022-го.
БЭБ обвиняет предприятия Александрова в уклонении от уплаты налогов на сумму 150 млн грн в период с 2019 по 2021 год. Завод в Чумаках – самый крупный в Украине комплекс по производству замороженных мясных полуфабрикатов.
Кроме Украины, продукцию под маркой «Продукты Ермолино» производят в Калужской области РФ, где также выпускают кондитерские изделия.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.