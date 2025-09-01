Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок попередніх ринкових консультацій щодо управління арештованим заводом «Ромєрм» у Дніпропетровській області, який виготовляє напівфабрикати під торговельною маркою «Єрмоліно». Про це повідомила пресслужба агентства 1 вересня.

Деталі

За даними АРМА, виробничий комплекс заводу «Ромєрм» займає площу 4 654,8 кв. м і оснащений сучасним обладнанням з Німеччини та Італії. Підприємство має автоматизований цикл виробництва та власну трансформаторну підстанцію потужністю 100 000 кВт. За незалежною оцінкою, вартість активу перевищує 558 млн грн.

На території заводу також розташований гуртожиток для працівників площею понад 2000 кв. м. Запуск виробництва може створити до 1000 робочих місць у регіоні.

Контекст

Завод у Дніпропетровській області, що належить ТОВ «Ромєрм», розпочав випуск харчової продукції під ТМ «Єрмоліно» у 2008 році. Підприємство спеціалізується на виробництві заморожених напівфабрикатів, зокрема пельменів, хінкалі, вареників, млинців і котлет.

Згідно з Єдиним державним реєстром, 70% статутного капіталу «Ромєрм» належить громадянину РФ і Мальти Іллі Александрову, а 30% – швейцарській компанії «ЕБР Фінанцхолдинг АГ». За дев’ять місяців 2021 року підприємство отримало 23 млн грн чистого прибутку та 100,5 млн грн виторгу.

Крім того, Александров є власником компаній «Київ-Торг» і «Дніпро-Вендор», які займаються реалізацією напівфабрикатів, виготовлених на заводі в Чумаках. У січні 2023 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) передало в управління АРМА арештований виробничий комплекс «Єрмоліно» разом із його корпоративними правами, на які було накладено арешт у серпні 2022-го.

БЕБ звинувачує підприємства Александрова в ухиленні від сплати податків на суму 150 млн грн у період із 2019 по 2021 рік. Завод у Чумаках є найбільшим в Україні комплексом із виробництва заморожених м’ясних напівфабрикатів.

Окрім України, продукцію під маркою «Продукти Єрмоліно» виготовляють у Калузькій області РФ, де також випускають кондитерські вироби.