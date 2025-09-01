Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок попередніх ринкових консультацій щодо управління арештованим заводом «Ромєрм» у Дніпропетровській області, який виготовляє напівфабрикати під торговельною маркою «Єрмоліно». Про це повідомила пресслужба агентства 1 вересня.
Деталі
- За даними АРМА, виробничий комплекс заводу «Ромєрм» займає площу 4 654,8 кв. м і оснащений сучасним обладнанням з Німеччини та Італії. Підприємство має автоматизований цикл виробництва та власну трансформаторну підстанцію потужністю 100 000 кВт. За незалежною оцінкою, вартість активу перевищує 558 млн грн.
- На території заводу також розташований гуртожиток для працівників площею понад 2000 кв. м. Запуск виробництва може створити до 1000 робочих місць у регіоні.
Контекст
Завод у Дніпропетровській області, що належить ТОВ «Ромєрм», розпочав випуск харчової продукції під ТМ «Єрмоліно» у 2008 році. Підприємство спеціалізується на виробництві заморожених напівфабрикатів, зокрема пельменів, хінкалі, вареників, млинців і котлет.
Згідно з Єдиним державним реєстром, 70% статутного капіталу «Ромєрм» належить громадянину РФ і Мальти Іллі Александрову, а 30% – швейцарській компанії «ЕБР Фінанцхолдинг АГ». За дев’ять місяців 2021 року підприємство отримало 23 млн грн чистого прибутку та 100,5 млн грн виторгу.
Крім того, Александров є власником компаній «Київ-Торг» і «Дніпро-Вендор», які займаються реалізацією напівфабрикатів, виготовлених на заводі в Чумаках. У січні 2023 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) передало в управління АРМА арештований виробничий комплекс «Єрмоліно» разом із його корпоративними правами, на які було накладено арешт у серпні 2022-го.
БЕБ звинувачує підприємства Александрова в ухиленні від сплати податків на суму 150 млн грн у період із 2019 по 2021 рік. Завод у Чумаках є найбільшим в Україні комплексом із виробництва заморожених м’ясних напівфабрикатів.
Окрім України, продукцію під маркою «Продукти Єрмоліно» виготовляють у Калузькій області РФ, де також випускають кондитерські вироби.
