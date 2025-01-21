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«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2024 году нарастил производство, но не смог выйти на безубыточный уровень

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В середине года АМКР смог временно достичь 50% производственных мощностей. /надано пресслужбою АМКР

В середине года АМКР смог временно достичь 50% производственных мощностей. Фото надано пресслужбою АМКР

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины – «АрселорМиттал Кривой Рог» – в 2024 году существенно увеличило производственные показатели, но не смогло выйти на безубыточный уровень. Основные проблемы – война, дефицит электроснабжения, высокие цены на электричество, дорогостоящая логистика, ценовая ситуация на рынках металлопродукции, сообщила пресс-служба компании 21 января.

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Ключевые факты

  • В середине года АМКР смог временно добиться 50% производственных мощностей металлургического производства. Горный департамент работал на около 70–75% довоенного производства, говорится в пресс-релизе.

Основные производственные показатели

  • Чугун: объем производства составил 2,2 млн т, что на 42,7% больше по сравнению с 2023 годом (1,5 млн т).
  • Сталь: произведено 1,7 млн ​​т, что на 69,9% больше по сравнению с прошлым годом (971 846 т).
  • Прокат: достигнут объем 1,5 млн т, что на 72,1% больше, чем в 2023-м (891 438 т).
  • Кокс (6% влажности): произведено 1,3 млн т, рост составил 48,5% по сравнению с предыдущим годом (845 068 т).
  • Концентрат: объем производства составил 7,8 млн т, что на 71,7% больше, чем в 2023 году (4,6 млн т).
  • Добыча руды: достигнут показатель 19,2 млн т, что на 68,3% больше, чем в предыдущем году (11,4 млн т).

Ключевая цитата

«Наш бизнес-план сфокусирован на выживании предприятия, пока мы очень осторожны в прогнозах и понимаем, что наши результаты далеки от довоенных […] На 2025 год наша цель остается неизменной – это возможность обходиться своими силами, без финансовой помощи Группы, которая поддерживает нас в эти трудные времена», – сказал Мауро Лонгобардо, генеральный директор АМКР.

Контекст

«АрселорМиттал Кривой Рог» – крупный налогоплательщик и самый крупный работодатель в Кривом Роге. Предприятие является одним из самых крупных производителей металлопродукции в Украине. АМКР имеет полный производственный цикл, его производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн т стали, более 5 млн т проката и более 5,5 млн т чугуна.

АМКР в апреле 2024 года возобновил работу доменной печи и почти вдвое увеличил производство стали и проката, несмотря на постоянные атаки России на энергетику. По сравнению с апрелем 2023 года производство стали выросло на 90% (с 86 000 т до 163 000 т) и проката – на 95% (с 78 000 т до 152 000 т).

АМКР потерял в 2024 году из-за событий, связанных с войной, – более $50 млн. Большинство из-за отключения электричества рассказал в интервью Forbes Ukraine Лонгобардо в ноябре прошлого года.

Украина в 2024 году значительно увеличила металлургическое производство по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост зафиксирован в производстве стали – 21,6%, свидетельствуют данные объединения «Укрметаллургпром» от 9 января.

За прошлый год Украина экспортировала 33,7 млн ​​т железорудного сырья, что в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. Черных металлов – 6,5 млн т, что почти на четверть больше, по данным Гостаможслужбы Украины.

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