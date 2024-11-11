«Пересматриваем стратегию, фокус – на Евросоюз». «АрселорМиттал Кривой Рог» третий год в убытках. Как СЕО Мауро Лонгобардо будет спасать крупнейший меткомбинат Украины. Интервью

«АрселорМиттал Кривой Рог», входящий в одну из крупнейших сталелитейных групп мира ArcelorMittal , переносит войну хуже других украинских металлургов. Руководство группы начинает задавать вопросы: «Когда ситуация улучшится?» – говорит СЕО завода Мауро Лонгобардо. Положительный тренд – убытки в 2024-м гораздо меньше, чем в предыдущие два года. Что мешает криворожскому комбинату выйти из пике?

СЕО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо третий год решает уравнение со многими неизвестными. Динамика экономики Китая, обстрелы Россией украинской энергетики, потребности мобилизации, продолжительность войны и даже результаты президентских выборов в США – все это непосредственно влияет на объемы производства АМКР и его финрезультаты.

Лонгобардо не планирует оставаться заложником внешних факторов, до сих пор игравших против него. Каков его план?