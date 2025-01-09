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Украина увеличила производство стали в 2024 году на 22%

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes
Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украина в 2024 году значительно увеличила металлургическое производство по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост зафиксирован в производстве стали – 21,6%, свидетельствуют данные ассоциации «Укрметаллургпром» от 9 января.

Ключевые факты

  • Чугун. Объем производства в 2024 году вырос на 18,1% и достиг 7 млн ​​т по сравнению с 6 млн т в 2023 году. Лучший месяц в динамике – январь, когда прирост достиг 44,5% (554 700 т в 2024 году против 383 900 т в 2023 году).
  • Сталь. Зафиксирован рост за год на 21,6% – с 6,2 млн т в 2023 году до 7,6 млн т в 2024 году. Лучший месяц по динамике – январь: прирост составил 91,6% (544 000 т против 283 900 т в 2023 году).
  • Прокат. Выпуск продукции по итогам прошлого года вырос на 15,8% – с 5 до 6,2 млн т. Лучшая динамика роста зафиксирована в январе – прирост составил 75,9% (453 000 т против 257 000 т в 2023 году).

Контекст

По итогам 11 месяцев 2024 года производство стали увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7 млн ​​т. Производство чугуна и проката возросло на 20% и 23% соответственно, по данным «Укрметаллургпрома».

В сентябре 2024 года суточное производство стали в Украине сократилось на 9% (или 2000 т), до 20 300 т. Это самый низкий показатель за последние шесть месяцев. Рост производства в годовом исчислении замедлился до 9,3%, хотя в предыдущие месяцы колебался в диапазоне 15–69%. Месячные темпы производства в металлургии падали из-за ухудшения ситуации в энергетике, нехватки кадров, логистических проблем и ухудшения условий на глобальном рынке.

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