Выручка от экспорта железной руды и черных металлов в 2024 году выросла на 29%

В 2024 году Украина экспортировала 33,7 млн ​​т железорудного сырья (ЖРС), что в 1,9 раза больше, чем в 2023-м, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины. Черных металлов – 6,5 млн т, что почти на четверть больше.

Ключевые факты

Хотя экспорт руды и черных металлов растет, их физический объем все еще заметно меньше уровня, наблюдаемого до полномасштабного вторжения. Экспорт черных металлов составляет менее трети объема 2021 года, руды – 76%.

Физический объем экспорта ЖРС в 2024 году был самым большим за три года от начала полномасштабного вторжения. Однако из-за более низких цен выручка до сих пор даже меньше, чем в 2022-м – $2,8 млрд против $2,9 млрд.

Хотя рост физического объема экспорта ЖРС в 2024 году составил впечатляющие 90%, экспортная выручка увеличилась лишь на 59%.

Похожая ситуация (хотя и в меньших масштабах) наблюдалась и в экспорте черных металлов. При росте физических объемов экспорта на 24% выручка украинских экспортеров в 2024 году увеличилась только на 15%, до $4 млрд.

Если в 2023 году наибольший вклад в формирование выручки от продажи черных металлов и изделий из них обеспечил чугун ($0,5 млрд, или 13% экспорта черных металлов и изделий из них), то в прошлом году первенство забрали полуфабрикаты из нелегированной стали: 1,9 млн т более чем на $0,9 млрд (23% экспорта).

1,9 млн т более чем на $0,9 млрд (23% экспорта). Экспорт чугуна в 2024 году практически не изменился и принес практически те же $0,5 млрд, что и в 2023-м.

Благодаря динамичному росту экспорта руды и черных металлов в прошлом году суммарный удельный вес этих товарных групп в стоимостной структуре экспорта товаров увеличился в 2024 году на 1,8 п.п., до 16,4%.

Контекст

Украинские морские порты в 2024 году обработали рекордные 97,2 млн т грузов, превысив показатель 2023 года на 57%. Украинские порты являются ключевым звеном для экспорта, в частности, зерновых и металлопродукции.

Украина в 2024 году значительно увеличила металлургическое производство. Наибольший прирост зафиксирован в производстве стали – 21,6%. Выпуск прокатной продукции по итогам прошлого года вырос на 15,8% – с 5 млн т до 6,2 млн т.

«Метинвест» построит металлургический завод в Италии. Он станет вторым по мощности прокатным активом группы и на 60% будет работать на украинском сырье. Но при условии, что группа должна построить в Украине еще один завод стоимостью до $1 млрд.