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«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2024 році наростив виробництво, але не зміг вийти на беззбитковий рівень

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У середині року АМКР зміг тимчасово досягти 50% виробничих потужностей /надано пресслужбою АМКР

У середині року АМКР зміг тимчасово досягти 50% виробничих потужностей Фото надано пресслужбою АМКР

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України – «АрселорМіттал Кривий Ріг» – у 2024 році суттєво збільшило виробничі показники, але не змогло вийти на беззбитковий рівень. Основні проблеми – війна, дефіцит електропостачання, високі ціни на електрику, дорога логістика, цінова ситуація на ринках металопродукції, повідомила пресслужба компанії 21 січня.

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Ключові факти

  • У середині року АМКР зміг тимчасово досягти 50% виробничих потужностей металургійного виробництва. Гірничий департамент працював на близько 70–75% довоєнного виробництва, йдеться в пресрелізі.

Основні виробничі показники

  • Чавун: обсяг виробництва склав 2,2 млн т, що на 42,7% більше проти 2023 року (1,5 млн т).
  • Сталь: вироблено 1,7 млн т, що на 69,9% більше проти минулого року (971 846 т).
  • Прокат: досягнуто обсягу 1,5 млн т, що на 72,1% більше, ніж у 2023-му (891 438 т).
  • Кокс (6% вологості): вироблено 1,3 млн т, зростання становило 48,5% проти попереднього року (845 068 т).
  • Концентрат: обсяг виробництва склав 7,8 млн т, що на 71,7% більше, ніж у 2023-му (4,6 млн т).
  • Видобуток руди: досягнуто показника 19,2 млн т, що на 68,3% більше, ніж у попередньому році (11,4 млн т).

Ключова цитата

«Наш бізнес-план сфокусований на виживанні підприємства, поки що ми дуже обережні в прогнозах і розуміємо, що наші результаті далекі від довоєнних […] На 2025 рік наша ціль залишається незмінною – це можливість обходитися своїми силами, без фінансової допомоги Групи, яка підтримує нас в ці важкі часи», – сказав Мауро Лонгобардо, генеральний директор АМКР.

Контекст

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – великий платник податків і найбільший роботодавець у Кривому Розі. Підприємство є одним із найбільших виробників металопродукції в Україні. АМКР має повний виробничий цикл, його виробничі потужності розраховані на щорічний випуск понад 6 млн т сталі, понад 5 млн т прокату й понад 5,5 млн т чавуну.

АМКР у квітні 2024 року відновив роботу доменної печі і майже вдвічі збільшив виробництво сталі та прокату попри постійні атаки Росії на енергетику. У порівнянні з квітнем 2023-го виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 т до 163 000 т) і прокату – на 95% (з 78 000 т до 152 000 т). 

АМКР втратив у 2024 році через події, повʼязані з війною, – понад $50 млн. Більшість – через відключення електрики, розповів у інтервʼю Forbes Ukraine Лонгобардо у листопаді минулого року.

Україна у 2024 році значно збільшила металургійне виробництво проти попереднього року. Найбільший приріст зафіксований у виробництві сталі – 21,6%, свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром» від 9 січня.

За минулий рік Україна експортувала 33,7 млн т залізорудної сировини, що у 1,9 раза більше, ніж у 2023-му. Чорних металів – 6,5 млн т, що майже на чверть більше, за даними Держмитслужби України.

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