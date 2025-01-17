Минус $400 млн EBITDA и падение производства стали. Как возможная потеря Покровска повлияет на «Метинвест» и украинскую металлургию

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Из-за российского наступления под Покровском крупнейшая украинская компания «Метинвест» Рината Ахметова остановила один из наиболее прибыльных активов – Покровскую угольную группу. Это негативно повлияет на «Метинвест», «АрселорМиттал Кривой Рог» и даже торговый баланс страны. Какой именно – в разборе Forbes.
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Российские военные, по данным DeepState, 13 января перерезали трассу Покровск – Межевая на юго-запад от Покровска. На следующий день «Метинвест» объявил об остановке работы Покровской угольной группы, к шахтам которой вплотную приблизился фронт.
Это крупнейший производитель коксующегося угля с долей на украинском рынке в 66%, по оценке профильного издания GMK Center.
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