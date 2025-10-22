Forbes Digital підписка
Банки демонстрируют рекордный оптимизм: ожидания кредитов для бизнеса самые высокие с 2015 года

Forbes

2 хв читання

По результатам опроса НБУ за третий квартал 2025 года украинские банки демонстрируют максимальный оптимизм относительно кредитования бизнеса: баланс ответов о росте объемов кредитов стал самым высоким за всю историю наблюдений с 2015 года. Финучреждения планируют расширять кредитные портфели и смягчать стандарты из-за усиления конкуренции, несмотря на рост рисков.

  • Спрос на кредиты корпораций в течение третьего квартала несколько повысился, и респонденты прогнозируют его рост в следующем квартале на все виды бизнес-кредитов, кроме валютных.
  • Спрос населения на кредиты также возрос, и банки ожидают дальнейшего его роста.
  • Долговая нагрузка бизнеса, по мнению респондентов, неизменно умеренная, а закредитованность домохозяйств низкая.
  • Кредитные стандарты для бизнеса в течение третьего квартала смягчались, преимущественно крупными банками для долгосрочных ссуд и кредитов крупным предприятиям. Банки планируют несколько ослабить стандарты и в следующем квартале, прежде всего для МСП и краткосрочных ссуд, добавили в НБУ.
  • Кредитные стандарты для потребительских ссуд также смягчены, в то же время для ипотеки они не изменились. В дальнейшем банки ожидают смягчения стандартов и для потребительских кредитов, и для ипотеки.
  • Уровень одобрения заявок для кредитов бизнеса в целом увеличился, для кредитов домохозяйствам – повысился для ипотеки, однако почти не изменился для потребительских ссуд.
  • Согласно оценкам банков, в течение квартала увеличились операционный и кредитный риски, впервые с начала 2021 года зафиксировано ослабление валютного риска. В следующем квартале респонденты ожидают роста операционного и кредитного рисков, а также определенного усиления валютного риска, в то же время риск ликвидности уменьшится.

Контекст

Исследование проводилось с 15 сентября по 6 октября 2025 года среди кредитных менеджеров банков. В нем приняли участие 26 финансовых учреждений, суммарно контролирующих 96% активов банковской системы Украины.

В 2025-м украинские компании все активнее возвращаются в инвестиционные проекты с горизонтом три–пять лет. Это новый этап после переломного 2024 года, когда корпоративное кредитование в Украине впервые с начала полномасштабной войны вышло на траекторию роста. В первом квартале 2025-го банки нарастили кредитный портфель на 26 млрд грн.

В 2025-м драйвером стал растущий оптимизм бизнеса: индекс деловых ожиданий НБУ достиг 108,2% – самого высокого уровня с начала полномасштабной войны. Предприниматели планируют на годы вперед, готовятся к инвестициям в оборудование, строительство, модернизацию. В то же время дефицит квалифицированных кадров остается вызовом – его влияние, по данным НБУ, выросло в 2,5 раза с начала 2023-го и удерживает второе место среди ограничений уже четыре квартала подряд.

В октябре НБУ опубликовал опрос бизнеса. Его результаты свидетельствуют, что бизнес в третьем квартале сохранил осторожный оптимизм по поводу деловой активности на следующие 12 месяцев, хотя оценки несколько ослабли по сравнению с предыдущим кварталом. Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) снизился до 102,5% со 103,1% в предыдущем квартале, отражая сдержанные настроения на фоне военных вызовов.

