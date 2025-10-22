За результатами опитування НБУ за третій квартал 2025 року українські банки демонструють максимальний оптимізм щодо кредитування бізнесу: баланс відповідей про зростання обсягів кредитів став найвищим за всю історію спостережень з 2015 року. Фінустанови планують розширювати кредитні портфелі та пом’якшувати стандарти через посилення конкуренції, попри зростання ризиків.

Деталі

Попит на кредити корпорацій протягом третього кварталу дещо підвищився, і респонденти прогнозують його зростання в наступному кварталі на всі види кредитів бізнесу, крім валютних.

Попит населення на кредити також зріс, і банки очікують на подальше його зростання.

Боргове навантаження бізнесу, на думку респондентів, незмінно помірне, а закредитованість домогосподарств низька.

Кредитні стандарти для бізнесу протягом третього кварталу пом’якшувалися, переважно великими банками для довгострокових позик і кредитів великим підприємствам. Банки планують дещо послабити стандарти і в наступному кварталі, передусім для МСП та короткострокових позик, додали в НБУ.

Кредитні стандарти для споживчих позик також пом’якшено, водночас для іпотеки вони не змінилися. Надалі банки очікують пом’якшення стандартів і для споживчих кредитів, і для іпотеки.

Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу загалом збільшився, для кредитів домогосподарствам – підвищився для іпотеки, однак майже не змінився для споживчих позик.

Згідно з оцінками банків, протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику. У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.

Контекст

Дослідження проводилося з 15 вересня до 6 жовтня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. У ньому взяли участь 26 фінансових установ, які сумарно контролюють 96% активів банківської системи України.

У 2025 році українські компанії дедалі активніше повертаються до інвестиційних проєктів із горизонтом три–пʼять років. Це новий етап після переломного 2024-го, коли корпоративне кредитування в Україні вперше з початку повномасштабної війни вийшло на траєкторію зростання. У першому кварталі 2025-го банки наростили кредитний портфель на 26 млрд грн.

У 2025-му драйвером став зростаючий оптимізм бізнесу: індекс ділових очікувань НБУ сягнув 108,2% – найвищого рівня з початку повномасштабної війни. Підприємці планують на роки вперед, готуються до інвестицій в обладнання, будівництво, модернізацію. Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів лишається викликом – його вплив, за даними НБУ, зріс у 2,5 раза з початку 2023-го та утримує друге місце серед обмежень уже чотири квартали поспіль.

У жовтні НБУ опублікував опитування бізнесу. Його результати свідчать, що бізнес у третьому кварталі зберіг обережний оптимізм щодо ділової активності на наступні 12 місяців, хоча оцінки дещо послабилися порівняно з попереднім кварталом. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) знизився до 102,5% зі 103,1% у попередньому кварталі, відображаючи стримані настрої на тлі воєнних викликів.