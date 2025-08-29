Бельгия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму €100 млн в рамках новой инициативы НАТО «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL). Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети X 29 августа.

Подробности

По словам министра, эти средства дополнят €1 млрд военной поддержки, которую Бельгия уже предоставила Украине.

«Благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также правительству и народу Бельгии за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу», – отметил Шмыгаль.

Контекст

США и НАТО запустили новый механизм поставки Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), финансируемого за счет вкладов других стран-членов Альянса.

В рамках PURL Нидерланды выделили Украине пакет помощи на $500 млн, включающий в себя комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее стало известно, что Норвегия предоставит Украине около 7 млрд крон (около $695,7 млн) на усиление противовоздушной обороны.