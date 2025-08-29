Бельгія виділить Україні додаткову військову допомогу на суму €100 млн у рамках нової ініціативи НАТО «Пріоритетний список потреб України» (PURL). Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у соцмережі X 29 серпня.
Деталі
- За словами міністра, ці кошти доповнять €1 млрд військової підтримки, яку Бельгія вже надала Україні.
- «Вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також уряду та народу Бельгії за підтримку України в нашій боротьбі за свободу», – зазначив Шмигаль.
Контекст
США та НАТО запустили новий механізм постачання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який фінансується за рахунок внесків інших країн-членів Альянсу.
У рамках PURL Нідерланди виділили Україні пакет допомоги на $500 млн, що включає комплектуючі та ракети для системи протиповітряної оборони Patriot.
Раніше стало відомо, що Норвегія надасть Україні близько 7 млрд крон (приблизно $695,7 млн) на посилення протиповітряної оборони.
