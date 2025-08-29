Підписка від 49 грн
Бельгія виділить Україні додаткові €100 млн на військову підтримку в рамках PURL

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бельгія виділить Україні додаткову військову допомогу на суму €100 млн у рамках нової ініціативи НАТО «Пріоритетний список потреб України» (PURL). Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у соцмережі X 29 серпня.

  • За словами міністра, ці кошти доповнять €1 млрд військової підтримки, яку Бельгія вже надала Україні.
  • «Вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також уряду та народу Бельгії за підтримку України в нашій боротьбі за свободу», – зазначив Шмигаль.

Контекст 

США та НАТО запустили новий механізм постачання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який фінансується за рахунок внесків інших країн-членів Альянсу.

У рамках PURL Нідерланди виділили Україні пакет допомоги на $500 млн, що включає комплектуючі та ракети для системи протиповітряної оборони Patriot.

Раніше стало відомо, що Норвегія надасть Україні близько 7 млрд крон (приблизно $695,7 млн) на посилення протиповітряної оборони.

