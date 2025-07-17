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Военная помощь США через НАТО станет хорошим толчком для вооружения Украины от Дональда Трампа. Однако не превзойдет помощи, которая еще не поступила от его предшественника Джо Байдена. Ключевые выводы анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS)
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США будут поставлять Украине оружие через НАТО за деньги европейских стран, объявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марко Рютте 14 июля.
Профинансировать инициативу готово значительное количество союзников, в том числе Германия, Британия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Канада, заверил Рютте. По различным причинам не готовы закупать американское вооружение Италия, Франция, Чехия, сообщило DW.
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