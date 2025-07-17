Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

Торговец оружием №1. Трамп разблокировал военную помощь, стало известно, какое оружие США и когда получит Украина

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Трамп, Байден /Getty Images

47-й президент США Дональд Трамп и 46-й Джо Байден в Овальном кабинете, 13 ноября 2024-го Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:17

Военная помощь США через НАТО станет хорошим толчком для вооружения Украины от Дональда Трампа. Однако не превзойдет помощи, которая еще не поступила от его предшественника Джо Байдена. Ключевые выводы анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS)

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

США будут поставлять Украине оружие через НАТО за деньги европейских стран, объявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марко Рютте 14 июля.

Профинансировать инициативу готово значительное количество союзников, в том числе Германия, Британия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Канада, заверил Рютте. По различным причинам не готовы закупать американское вооружение Италия, Франция, Чехия, сообщило DW.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні