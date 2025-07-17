Военная помощь США через НАТО станет хорошим толчком для вооружения Украины от Дональда Трампа. Однако не превзойдет помощи, которая еще не поступила от его предшественника Джо Байдена. Ключевые выводы анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS)