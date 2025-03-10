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У берегов Великобритании столкнулись американский танкер с авиатопливом и контейнеровоз, произошел пожар

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В Северном море у побережья Восточного Йоркшира столкнулись американский танкер с авиационным топливом для реактивных двигателей и грузовое судно, на обоих судах возникли пожары, сообщает BBC 10 марта. На берег доставили 37 человек.

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Ключевые факты

  • Столкнувшиеся суда — американский танкер Stena Immaculate и контейнеровоз под португальским флагом Solong.
  • Согласно сайту MarineTraffic, танкер Stena Immaculate, вышедший из греческого порта Агии Теодори, в 09:48 стоял на якоре возле города Халл. В это время к нему приблизился контейнеровоз Solong, направлявшийся из шотландского порта Гренджмут.
Getty Images

Место столкновения судов, Инфографика: Getty Images Фото Getty Images

  • Американская логистическая фирма Crowley, управляющая танкером Stena Immaculate, сообщила, что на его борту было топливо для реактивных двигателей. По данным BBC, это топливо принадлежало американскому правительству, а Crowley была его подрядчиком в программе, предназначенной для снабжения армии США топливом в случае вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Американский танкер – один из десяти, предназначенных для снабжения американской армии нефтепродуктами.
  • В Великобритании находятся несколько баз американских Военно-воздушных сил. В заявлении компании Crowley сказано, что после столкновения вспыхнул пожар, есть опасения, что топливо начало вытекать в море.
  • По данным береговой охраны Великобритании, тревога была поднята в 09:48 по местному времени (11:48 по киевскому). По информации источников BBC, танкер вспыхнул, позже появилась информация о пожаре и на втором судне.
  • По данным агентства AFP, владелец танкера – шведская компания Stena Bulk. Ее представители подтвердили, что все члены экипажа живы. Crowley также подтвердила, что после начала пожара все члены экипажа покинули судно; все они живы и находятся в безопасности.
  • По словам очевидцев, в момент столкновения был виден «огромный огненный шар». Пострадавшие в результате взрыва были доставлены на берег, и туда «прибыла целая флотилия скорых, чтобы забрать всех».
  • На место происшествия был отправлен спасательный вертолет и лодки из ближайших населенных пунктов, а также самолет береговой охраны. На помощь идут ближайшие суда, имеющие технику для тушения пожаров. Береговая охрана оценивает, какие меры по борьбе с загрязнением могут потребоваться после инцидента.

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