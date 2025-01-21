Ущерб «Нибулона» из-за блокады Николаевского порта превысил $500 млн

Одна из крупнейших аграрных компаний Украины «Нибулон» понесла финансовые потери более чем на $500 млн из-за закрытия Николаевского морского портового узла, остановки судостроения и прекращения судоходства на речных путях Е-40 (Днепр и Южный Буг) после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил директор «Нибулона» по взаимодействию с органами власти Михаил Ризак.

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Портовые мощности Николаева готовы к возобновлению работы после принятия политического решения об их открытии, заявил Ризак. Ожидается, что это позволит увеличить конкуренцию на рынке перевалки и снизить затраты на экспортную логистику.

В Николаевском портовом узле заблокировано более 100 судов, из которых 30 иностранных и 70 судов, которые должны перевозить грузы по внутренним водным путям.

Эвакуированные суда, которые раньше использовались для перевозок, теперь находятся в простоях и ищут новые водные маршруты, в том числе на реке Дунай. В то же время с открытием глубоководных портов Одессы расходы на перевозку через дунайские порты выросли на $5 за тонну, и с учетом объявленной индексации тарифов «Укрзализныци» разница может достичь $7 за тонну, говорит Ризак.

В «Нибулоне» надеются, что индексация тарифов не повлияет на маршруты до железнодорожных станций вблизи дунайских портов, что поможет сохранить конкурентоспособность Дуная на фоне глубоководных морских портов.

Контекст

Николаевские порты остаются заблокированными с начала полномасштабной войны, что существенно отразилось на экономике региона, которая на 30–40% зависела от их деятельности.

До войны через Николаев проходила треть украинского экспорта зерновых. Самое крупное предприятие региона агрокомпания «Нибулон» владела флотом из 82 судов, более 76 000 га посевных земель и обеспечивала работой 6000 сотрудников.

На июнь 2023-го 68% бизнеса «Нибулона» не функционировало из-за блокады украинских портов Россией. Хотя в июле 2022 года Украина и Россия при посредничестве ООН и Турции подписали зерновое соглашение, которое позволило возобновить экспорт агропродукции по Черному морю, оно охватывает только порты Одессы, Черноморска и Южного. Украинские дунайские порты также остались вне блокады.

После начала войны «Нибулон» инвестировал $18,5 млн в строительство терминала в Измаиле на реке Дунай. В то же время его пропускная способность составляет лишь 30% довоенных объемов: 210 000 тонн против 700 000 тонн ранее.