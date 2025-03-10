Біля берегів Великої Британії зіткнулися американський танкер із авіапаливом та контейнеровоз, сталася пожежа

У Північному морі біля узбережжя Східного Йоркширу зіткнулися американський танкер з авіаційним паливом для реактивних двигунів та вантажне судно, на обох суднах виникли пожежі, повідомляє ВВС 10 березня. На берег доставили 37 осіб.
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Ключові факти
- Судна, що зіткнулися, — американський танкер Stena Immaculate і контейнеровоз під португальським прапором Solong.
- Судячи з сайту MarineTraffic, танкер Stena Immaculate, який вийшов із грецького порту Агії Теодорі, о 09:48 стояв на якорі біля міста Халл. У цей час до нього наблизився контейнеровоз Solong, що прямував із шотландського порту Гренджмут.
- Американська логістична фірма Crowley, яка керує танкером Stena Immaculate, повідомила, що на його борту було паливо для реактивних двигунів. За даними ВВС, це паливо належало американському уряду, а Crowley була його підрядником у програмі, призначеній для постачання армії США паливом у разі збройних конфліктів чи надзвичайних ситуацій. Американський танкер — один із десяти, призначених для постачання американської армії нафтопродуктами.
- У Великій Британії знаходяться кілька баз американських Військово-повітряних сил. У заяві компанії Crowley сказано, що після зіткнення спалахнула пожежа, є також побоювання, що паливо почало витікати у море.
- За даними берегової охорони Великої Британії, тривогу було піднято о 09:48 за місцевим часом (11:48 за київським). За інформацією джерел ВВС, танкер спалахнув, пізніше зʼявилася інформація про пожежу і на другому судні.
- За даними агентства AFP, власник танкера – шведська компанія Stena Bulk. Її представники підтвердили, що всі члени екіпажу живі. Компанія Crowley також підтвердила, що після початку пожежі усі члени екіпажу залишили судно; всі вони живі та перебувають у безпеці.
- За словами очевидців, у момент зіткнення було видно «величезну вогняну кулю». Постраждалих внаслідок вибуху доставили на берег, і туди «прибула ціла флотилія швидких, щоб забрати всіх».
- На місце події було відправлено рятувальний вертоліт і човни з найближчих населених пунктів, а також літак берегової охорони. На допомогу йдуть найближчі судна, які мають техніку для гасіння пожеж. Берегова охорона оцінює, які заходи щодо боротьби із забрудненням можуть знадобитися після інциденту.
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