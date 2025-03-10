Біля берегів Великої Британії зіткнулися американський танкер із авіапаливом та контейнеровоз, сталася пожежа

У Північному морі біля узбережжя Східного Йоркширу зіткнулися американський танкер з авіаційним паливом для реактивних двигунів та вантажне судно, на обох суднах виникли пожежі, повідомляє ВВС 10 березня. На берег доставили 37 осіб.