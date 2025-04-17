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Бизнес улучшил прогнозы деловой активности на следующие 12 месяцев – НБУ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бизнес в Украине более оптимистично оценил деловую активность на следующие 12 месяцев, прогнозируя рост инвестиций и стабилизацию курсовых ожиданий. Индекс деловых ожиданий (ИДО) в I квартале 2025 года вырос до 108,2% по сравнению со 101,8% в IV квартале 2024-го. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка, опубликованные 17 апреля.

Индекс, превышающий 100, свидетельствует о преобладании положительных экономических настроений в обществе, тогда как значение ниже 100 указывает на преобладание отрицательных.

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Подробности

  • Предприятия всех регионов, размеров и видов деятельности ожидают оживления, особенно по объемам реализации и количеству работников. Война остается главным ограничительным фактором, а нехватка квалифицированных кадров усилила влияние в 2,5 раза за два года.
  • Ожидания производства товаров и услуг улучшились: баланс ответов – 15,6% (в IV квартале – «минус» 1,4%). Инфляционные прогнозы выросли до 11,5% (с 10,3%), при этом 60,3% респондентов ожидают инфляцию свыше 10%.
  • Курсовые ожидания ослабли: прогнозируемый курс – 44,23 грн/$ (с 44,42 грн/$), 61,6% ожидают колебания в пределах 42,01-45,00 грн/$.
  • Финансово-экономическое состояние предприятий несколько улучшилось: баланс ответов – «минус» 3,4% (с «минус» 6,1%).
  • Ожидания будущего развития стали положительными: баланс – 4,7% (с «минус» 1,2%). Бизнес прогнозирует рост реализации (баланс 20,7%) и инвестиций в оборудование (13,4%) и строительство (2,7%).
  • Доля тех, кто планирует привлекать кредиты, осталась на уровне 35,2%, с преимуществом гривневых ссуд (80,9%). Высокие ставки (49,4%) и наличие других источников финансирования (44,2%) остаются основными препятствиями.
  • Ожидания иностранных инвестиций усилились (баланс 17,2%), но их планируют привлекать только 19,2% компаний.

Контекст

Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года с участием 670 предприятий из 21 региона Украины (за исключением временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Среди опрошенных: 20,9% – торговые компании, 20,0% – перерабатывающая промышленность, 14,2% – сельское хозяйство, 13,7% – транспорт и связь, 5,8% – добывающая промышленность, 4,8% – энерго- и водоснабжение, 3,1% – строительство, 17,5% – прочее. По размеру: 31,6% – крупные, 35,7% – средние, 32,7% – малые предприятия.

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