Бизнес улучшил прогнозы деловой активности на следующие 12 месяцев – НБУ

Бизнес в Украине более оптимистично оценил деловую активность на следующие 12 месяцев, прогнозируя рост инвестиций и стабилизацию курсовых ожиданий. Индекс деловых ожиданий (ИДО) в I квартале 2025 года вырос до 108,2% по сравнению со 101,8% в IV квартале 2024-го. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка, опубликованные 17 апреля.

Индекс, превышающий 100, свидетельствует о преобладании положительных экономических настроений в обществе, тогда как значение ниже 100 указывает на преобладание отрицательных.